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20.09.2018

Индустриальный парк с использованием инфраструктуры АЭХК планируют создать в Приангарье

Иркутская область, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область и Топливная компания «ТВЭЛ» подписали дорожную карту по созданию индустриального парка с использованием инфраструктуры АЭХК, сообщает пресс-служба регправительства.

Рабочая встреча губернатора Приангарья Сергея Левченко и президента АО «ТВЭЛ» Натальи Никипеловой прошла 19 сентября. Они обсудили вопросы общепромышленной деятельности «ТВЭЛ» на территории Приангарья.

– Совместно с Топливной компанией мы ведем активную работу по развитию неядерных направлений деятельности на территории региона. Была создана рабочая группа по поиску и подбору резидентов, проводился отбор проектов, возможных к реализации, организовывались выездные совещания и осмотр объектов комбината. Проводимая работа показала необходимость расширения сотрудничества в части использования предприятиями научно-промышленного комплекса Иркутской области имеющихся компетенций АО «ТВЭЛ» по общепромышленной деятельности, – подчеркнул Сергей Левченко.

Дорожной картой предусмотрено до конца этого года утвердить существующую схему земельного участка АО «АЭХК», зарегистрировать ее в кадастровой палате, до конца 2019 года решить имущественные вопросы. Кроме того, в ближайшее время необходимо определить разработчика концепции индустриального парка, сама концепция должна быть принята не позднее декабря 2019 года.

– Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» сегодня динамично развивается как с точки зрения увеличения своего присутствия на ядерном рынке, так и с точки зрения развития новых видов бизнеса. Мы открыты для кооперации в сфере аддитивных технологий, производства накопителей энергии, сверхпроводящих материалов, специальной химии и металлургии, а также других направлений. Для нас это не просто бизнес, но и неотъемлемая часть нашей социальной ответственности в регионах присутствия, – отметила Наталья Никипелова.

Также она пригласила предприятия Иркутской области к сотрудничеству по развитию новых направлений бизнеса, созданию совместных предприятий и производств.

В ходе встречи было решено провести в ноябре этого года стратегическую сессию с участием бизнес-сообщества Приангарья. Планируется, что в результате будет подписана еще одна дорожная карта – по бизнес-партнерству – между Топливной компанией и Иркутской областью.

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