Иркутск стал лучшим муниципальным образованием РФ в сфере управления общественными финансами

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск стал победителем 11-го Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил мэр города, вице-президент АСДГ Дмитрий Бердников на общем собрании Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов и конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 8 июня в Новосибирске.

Победители всероссийского конкурса выбирались из более чем 300 участников 59 субъектов РФ. Специальная комиссия оценивала эффективность бюджетного планирования, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, качество управления бюджетными доходами. Иркутск был удостоен звания лучшего в номинации «За высокое качество планирования и исполнение бюджета».

Дмитрий Бердников отметил, что в областном центре последние три года наблюдается стабильная положительная динамика параметров бюджета, а также сохраняется его социальная направленность.

– В объективно непростых условиях мы выполняем наши социальные обязательства перед жителями города и обеспечиваем развитие Иркутска, – подчеркнул глава города в своем выступлении на конференции. Дмитрий Бердников также отметил, что необходимо повышать финансовую самостоятельность муниципалитетов и активно работать в части повышения доходной части бюджета.

На общем собрании Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов обсуждались современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ на предстоящий год. В его работе приняли участие председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев. Дмитрий Бердников выступил там с докладами «Механизмы по наполнению доходной части бюджета города» и «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».