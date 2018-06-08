ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
09.06.2018

Иркутск стал лучшим муниципальным образованием РФ в сфере управления общественными финансами

Иркутск, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутск стал победителем 11-го Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».

По информации пресс-службы администрации Иркутска, об этом сообщил мэр города, вице-президент АСДГ Дмитрий Бердников на общем собрании Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов и конференции руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока 8 июня в Новосибирске.

Победители всероссийского конкурса выбирались из более чем 300 участников 59 субъектов РФ. Специальная комиссия оценивала эффективность бюджетного планирования, открытость и прозрачность деятельности местных финансовых органов, качество управления бюджетными доходами. Иркутск был удостоен звания лучшего в номинации «За высокое качество планирования и исполнение бюджета».

Дмитрий Бердников отметил, что в областном центре последние три года наблюдается стабильная положительная динамика параметров бюджета, а также сохраняется его социальная направленность.

– В объективно непростых условиях мы выполняем наши социальные обязательства перед жителями города и обеспечиваем развитие Иркутска, – подчеркнул глава города в своем выступлении на конференции. Дмитрий Бердников также отметил, что необходимо повышать финансовую самостоятельность муниципалитетов и активно работать в части повышения доходной части бюджета.

На общем собрании Ассоциации Сибирских и Дальневосточных городов обсуждались современная ситуация в местном самоуправлении России и задачи АСДГ на предстоящий год. В его работе приняли участие председатель комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, генеральный директор исполнительной дирекции АСДГ Михаил Зайцев. Дмитрий Бердников выступил там с докладами «Механизмы по наполнению доходной части бюджета города» и «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске