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26.03.2019

Иркутск удерживает лидерство по дороговизне бензина в Сибири

Иркутск, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость бензина в Иркутске уже три недели составляет 43,7 рубля за литр. Столица Приангарья удерживает первенство по дороговизне автомобильного топлива в Сибири с конца февраля, сообщает Росстат.

С 11 по 17 марта сохранил свою среднюю стоимость на прежнем уровне бензин АИ-92, АИ-95 и АИ-98 – 41,33, 43,17 и 46,08 рубля за литр соответственно. Дизтопливо продолжило дешеветь – с 47,69 до 47,29 рубля.

В среднем по СФО стоимость литра автомобильного топлива составила 42,35 рубля, по России – 43,98 рубля. В Сибири Иркутску «дышит в спину» Горно-Алтайск – там к 18 марта литр бензина можно было купить за 43,1 рубля, на третьем месте по дороговизне Кемерово – 42,6 рубля.

За неделю с 11 по 17 марта снижение цен на бензин было зафиксировано в 13 центрах субъектов РФ, наиболее заметное в Ярославле – на 1,4% и Кызыле – на 1,1%. Рост цен на автомобильное топливо отмечался в четырех центрах субъектов РФ: в Великом Новгороде и Владимире – на 0,2%, Твери и Нальчике – на 0,1%.

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