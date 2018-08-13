Иркутская область получит больше полумиллиарда рублей за прирост налога на прибыль

Иркутская область, 13.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской области в 2018 году направят дотацию в размере 556 млн 269 тысяч рублей за стимулирование роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

Дотацию получат 63 региона России, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года. Деньги возьмут из резервного фонда правительства РФ, общая сумма ассигнований – 30,6 млрд рублей.

Из сибирских регионов самое крупное поощрение получат Кемеровская область – больше 2,9 млн рублей и Красноярский край – больше 1,6 млн рублей. Также в СФО дотации получат Новосибирская область, Забайкальский край, республики Алтай, Тыва и Хакассия.