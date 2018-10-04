Иркутская область сместилась с 64 места в рейтинге эффективности систем теплоснабжения на 53

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - По сравнению с прошлым годом Иркутская область в рейтинге эффективности систем теплоснабжения регионов РФ улучшила свои позиции на 11 пунктов, заняв 53 место из 85 регионов России.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, об этом сообщил временно исполняющий обязанности первого заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Сергей Малинкин. Рейтинг этого года был представлен 4 октября в Москве на международном форуме «Российская энергетическая неделя».

В ходе форума заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын подчеркивал, что проблемы теплоснажения традиционно является одной из самых острых в сфере ЖКХ. Огромный износ оборудования и недоинвестированность отрасли приводят к тому, что потери тепла в сетях доходят до тридцати процентов.

По словам замминистра, самые большие проблемы в отрасли теплоснабжения на Кавказе и Дальнем Востоке. Возглавляют рейтинг Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. В Сибирском федеральном округе лидирует республика Алтай.

При составлении рейтинга Минэнерго РФ оценивало усилия органов власти всех уровней, направленные на создание благоприятных условий для надёжного безаварийного теплоснабжения, снижение удельных расходов топлива, снижение потерь тепла, применение современных технологий в тепловых сетях, актуализацию схем теплоснабжения и реализацию предусмотренных схемой мероприятий.

– Рейтинг – результат комплексной работы, попытка собрать информацию о лучших практиках, дать возможность ознакомиться с состоянием дел в наших регионах и сравнить с показателями соседей, – отметил Антон Инюцын.

Напомним, что второй международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) проходит в Москве и продлится четыре дня. Участники глобального энергетического саммита обсудили актуальные вопросы национального и мирового энергорынков, ключевые вызовы для энергосектора российской экономики, а также актуальные проблемы развития нефтяной, газовой, угольной и других отраслей.