Иркутская область в 2020 году освобождена от платежей по бюджетным кредитам

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область на ряду с другими регионами в 2020 году освобождена от платежей по бюджетным кредитам.

Федеральные власти решили предоставить «кредитные каникулы» регионам России, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. График выплат по бюджетным кредитам скорректирован, постановление уже подписал Михаил Мишустин.

Долг Иркутской области федеральному бюджету составляет 13,4 миллиардов рублей. В 2020 году Иркутская область полностью освобождается от погашения долга. В 2021-2024 годах сможет выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025-2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения.

Освободившиеся средства регион сможет направить на ликвидацию последствий эпидемии и на компенсацию снижения доходов регионального бюджета.