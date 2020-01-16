Иркутская область входит в пятёрку регионов России с самым большим числом интуристов

Иркутская область, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за девять месяцев 2019 года на 28,2% выросло число иностранцев, которые заселялись в коллективные средства размещения. По числу интуристов Иркутская область по России входит в пятёрку лидеров после Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Приморского края. Об этом сообщается в документах федерального Минэконома. По данным ведомства, в гостиницах, базах отдыха, хостелах к октябрю 2019 года поселились 168 тысяч 969 иностранных туристов, тогда как годом ранее их число составляло 131 тысячу 732 человека. Стоит отметить, что в Сибири Иркутская область является лидером по этому показателю, хотя самый большой прирост иностранцев дала республика Алтай, куда приехали на 77,3% больше иностранцев, чем раньше. В целом по Сибири прирост составил 8,7%. Больше стали приезжать и в соседнюю Бурятию, которая теперь относится к Дальнему Востоку. За девять месяцев 2019 года здесь заселились на 34,3% больше иностранцев, чем в 2018 году – 34,2 тысячи человек. Положительную динамику демонстрирует и Забайкалье – 15,2%. С января по октябрь в регионе отметились 9,7 тысяч иностранцев. Что касается россиян, которые приезжают в Иркутскую область, то их число выросло в прошлом году на 17,5% – до 519,4 тысяч человек. Гораздо больший прирост туристов зарегистрирован в республике Алтай – на 54,5%, в Хакасии – на 47,2%, Кемеровском крае – на 37,3%. Также положительную динамику показали Красноярский край – 21,3% и Новосибирская область – 18,9%. В целом за девять месяцев 2019 года в Иркутской области заселили 688 тысяч 372 туристов, что чуть больше чем на 20% показателей 2019 года. Регион в Сибири – второй по численности туристов после Новосибирской области, которую к октябрю посетили 811 тысяч человек. Что касается объёма платных услуг по предоставлению временного жилья, то в Иркутской области за девять месяцев прошлого года было оказано таких услуг на 2 млн 246 тысяч рублей. За год он вырос на 3%, что вдвое ниже, чем по Сибири. Прогрессу в целом по СФО поспособствовала Тыва, где за год объём платных услуг вырос сразу 25,75%. Небольшую положительную динамику по объёму платных услуг в Иркутской области показывают и санаторно-курортные организации. В январе-сентябре 2019 года он подрос на 1,1% – до 1 млн 118 тысяч 904 рублей. Лидер в этой сфере – Алтайский край, где прирост составил 35,86%. В Тыве объём платных услуг санаториев и курортов за год вырос на 10,8%, на Кузбассе – на 11,5%. Иркутские турфирмы оказались впереди всех остальных по Сибири по росту объёмов своих платных услуг. Показатель за год вырос сразу на 17,4% – с 1 млн 804 тысяч 848 рублей за девять месяцев в 2018 году до 2 млн 118 тысяч 868 рублей в прошлом году. На втором месте Томская область, где объем услуг туроператоров подрос на 11,2%. В целом по федеральному округу динамика составила 7,5%. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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