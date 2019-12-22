Иркутская область вернёт в федеральную казну большую часть денег на БЦБК

Байкальск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вынуждена вернуть в федеральный бюджет 1,4 млрд рублей из 1,8 млрд, выделенных на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК. Об этом на оперативном совещании в правительстве Иркутской области 23 декабря сообщила и.о. министра финансов региона Наталия Бояринова.

Деньги были не израсходованы из-за смены подрядчика. Напомним, контракт на ликвидацию отходов комбината был заключён с «Росгеологией», но в этом году на федеральном уровне было заявлено, что подрядчика необходимо сменить.

Однако, как заявил и.о. министра природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков, это до сих пор не сделано.

– Новое постановление сейчас находится на согласовании и в ближайшее время будет уже объявлен новый подрядчик. Соответственно, сумму 1,4 млрд рублей мы переносим на следующий год – это мы обсуждали с Минприроды РФ. К сожалению, пока мы по этому поводу ответа не получили, – сказал он.

По словам Андрея Крючкова, в первоначальный проект ликвидации последствий деятельности БЦБК не были включены ряд объектов, в частности 12 карта, где складируются отходы. В этом году был проведён определённый анализ, в том числе, по количеству отходов, предусмотрены деньги на начало работ в 2020-2021 годах. На это надо примерно 500 млн рублей – как раз на ликвидацию 12 карты БЦБК. В будущем её планируют использовать для мусороперегрузки и сортировки.

– Сейчас в первую очередь требуется расторжение контракта с Росгеологией, изъятие объектов, переданных ей, выбор технологии, которую мы будем определять с новым подрядчиком и заключение нового контракта, ликвидация щёлокосодержащей жидкости и так далее, – сказал чиновник.

Кстати, как рассказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сейчас формируется такая же рабочая группа, как была создана для районов, пострадавших в летнем наводнении. Он также поручил Андрею Крючкову прямо 23 декабря отправляться в Москву для решения всех необходимых вопросов. Сам врио губернатора также будет работать в столице 26 декабря и готов оказать помощь.

Напомним, БЦБК закрыли в 2013 году, в 2015 году должна была начаться рекультивация отходов комбината, однако, проект был приостановлен (в связи со сменой губернаторской команды в Иркутской области). В декабре 2017 года министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области заключило контракт с «Росгеологией» на выполнение работ по ликвидации последствий негативного воздействия отходов ОАО «БЦБК» на основании распоряжения правительства Российской Федерации. Проектная документация по мероприятию разработана на основании государственного контракта, заключённого Минприроды России с ООО «ВЭБ Инжиниринг».

В марте 2018 года специальная комиссия обследовала цеха очистных сооружений, задействованных при реализации мероприятий по ликвидации отходов. По итогам специалисты пришли к выводу, что из-за несанкционированного демонтажа большей части наземного трубопровода, оборудования, настилов, а также из-за физического износа объектов и наличия в ёмкостях очистных сооружений щелокосодержащей жидкости, объекты очистных сооружений технически не в состоянии обеспечить условия, предусмотренные проектной документацией.

В итоге было заключено дополнительное соглашение к контракту, по которому «Росгеология» до 30 июня 2019 года должна была представить в министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области информацию по корректировке проектной документации с прохождением государственных экспертиз и получением положительных заключений. Это, говорят в правительстве Иркутской области, является существенным нарушением условий контракта.

В мае 2019 года Минприроды РФ сообщало о намерениях в ближайший месяц определиться с технологией переработки отходов БЦБК, а в начале июня прошли общественные слушания, на которых представили 62 технологии рекультивации промплощадки. Затем экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил о намерении сменить подрядчика, занимающегося ликвидацией отходов БЦБК. В итоге Минприроды РФ предложило компании «Газэнергострой» заняться поиском технологий для ликвидации накопленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вместо госхолдинга «Росгеология». Однако новый подрядчик до сих пор не определён.

В октябре 2019 года депутаты Заксобрания Иркутской области провели выездное совещание в Байкальске, на котором спикер Сергей Сокол заявил, что поручения президента по оздоровлению Байкала не исполняются. Общественники Иркутской области отметили, что только прямое федеральное управление сможет изменить ситуацию. Спецпредставитель президента Сергей Иванов заявил, что работа по поиску технологии утилизации отходов БЦБК провалена.