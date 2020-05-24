Иркутская область вошла в ТОП-10 субъектов РФ по социальной ориентированности бюджета

Иркутская область, 25.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам 2019 года заняла 10 место в рейтинге субъектов РФ по социальной ориентированности бюджета, составленном аналитиками РИА Новости .

По информации экспертов, социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя в 2019 году составили в Приангарье 62,48 тысячи рублей. Кстати, по доле социальных расходов на человека в суммарных расходах консолидированного бюджета Иркутская область и вовсе занимает шестое место в общем списке с показателем в 71,6%.

Также сообщается, что социальные расходы на одного жителя в 2019 году в регионе были увеличены на 35%. Это наибольшее увеличение среди всех 85 субъектов РФ.

Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей) – Камчатский край и Чукотский автономный округ.