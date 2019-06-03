Иркутская область за январь-апрель 2019 года перечислила в федеральную казну налогов на 152 миллиарда рублей

Иркутская область, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков из Приангарья за четыре месяца 2019 года поступило 152 млрд рублей налогов и сборов, что на 28 млрд или 22% выше уровня поступлений января-апреля 2018 года.

Как сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области, из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 91 млрд рублей или 60%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 57 млрд рублей или 37%, в том числе в доходы местных бюджетов – около 9 млрд рублей. В межрегиональное операционное управление Федерального казначейства поступило более 4 млрд рублей акцизов на нефтепродукты или 3%. Обеспечены положительные темпы поступлений в бюджеты всех уровней, отмечают специалисты УФНС.

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды зачислено 32 млрд рублей страховых взносов, что на 12% выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 26 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – 6 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 805 млн рублей.

– Объем платежей в федеральный бюджет в январе-апреле 2019 года (91 млрд рублей) на 14 млрд рублей или 19% выше уровня аналогичного периода 2018 года. В структуре доходов федерального бюджета 61% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 56 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет на 8 млрд рублей или 18% выше уровня января – апреля 2018 года. Данный рост обусловлен изменением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, используемого при расчете налога. Кроме того, в соответствии с п. 3.2 ст. 343.2 НК РФ с 1 января 2019 года введен налоговый вычет при добыче нефти на отдельных месторождениях, – говорят в региональном УФНС.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено почти 32% доходов федерального бюджета (29 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились почти на 5 млрд рублей или на 19%, что обусловлено ростом платежей (почти на 7 млрд рублей или 21%). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков увеличились на 2 млрд рублей.