Иркутская таможня с начала года перечислила свыше 9 миллиардов рублей в федеральную казну

Иркутск, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - За январь-сентябрь 2018 года Иркутская таможня перечислила в федеральный бюджет 9 млрд 355 млн рублей, что на 1 млрд 397 млн рублей превышает объем перечислений аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник отдела таможенных платежей Иркутской таможни Анжела Калашникова пояснила, что значительное увеличение перечислений таможенных платежей обеспечено за счет импортной составляющей. Сумма за ввоз товаров, в том числе, в рамках инвестиционных проектов, реализуемых предприятиями-участниками внешнеэкономической деятельности на территории Иркутской области, за девять месяцев 2018 года составила 7 млрд 97 млн рублей, что на 1,5 млрд превышает показатель предыдущего года.

Платежи по экспорту за январь-сентябрь 2018 года составили 2 млрд 103 млн рублей, что соответствует уровню отчетного периода предыдущего года. Утилизационный сбор при ввозе на территорию Российской Федерации автотранспортных средств за первое полугодие 2018 года – 10,7 млн рублей.

Кроме того, было перечислено иных платежей – таможенные сборы, акцизы, штрафы, прочие неналоговые доходы и другое – на сумму более 141,6 млн рублей.

– Таможенные органы приступили к переводу всех российских юридических лиц-плательщиков таможенных платежей, на использование единого ресурса лицевых счетов, открытых на уровне ФТС России. Открытие единых лицевых счетов (ЕЛС) происходит поэтапно, по принципу принадлежности ИНН плательщика к тому или иному федеральному округу, – подчеркнула Анжела Калашникова.

Открытие единых лицевых счетов:

С 9 октября 2018 года – юридическим лицам – плательщикам таможенных пошлин, налогов, ИНН которым присвоен налоговыми органами Дальневосточного федерального округа (ИНН начинается с 14, 25, 27, 28, 41, 49, 65, 79, 82, 87) и Сибирского федерального округа (ИНН начинается с 03, 04, 17, 19, 22, 24, 38, 42, 54, 55, 70, 75, 80, 84, 85, 88);

С 11 октября 2018 года – юридическим лицам – плательщикам таможенных пошлин, налогов, ИНН которым присвоен налоговыми органами Южного федерального округа (ИНН начинается с 01, 08, 23, 30, 34, 61, 91, 92) и Северо-Западного федерального округа, за исключением Санкт-Петербурга и Ленинградской области (ИНН начинается с 10, 11, 29, 35, 51, 53, 60, 83);

С 16 октября 2018 года – юридическим лицам – плательщикам таможенных пошлин, налогов, ИНН которым присвоен налоговыми органами Калининградской области (ИНН начинается с 39) и Центрального федерального округа, за исключением Москвы и Московской области (ИНН начинается с 31, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 46, 48, 57, 62, 67, 68, 69,71, 76).

В иркутском ведомстве отмечают, что остатки денежных средств этих юрлиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых в таможенных органах, будут перенесены на единый лицевой счет в соответствии с указанными датами, за исключением остатков, внесенных таможенными представителями, которые могут использовать эти деньги для уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлины, процентов, пени, таможенных сборов за декларантов, которым еще не открыт единый лицевой счет, либо могут осуществить возврат остатков указанных денежных средств на банковский счет.