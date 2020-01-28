Иркутская таможня в 2019 году перечислила в федеральный бюджет более 29 миллиардов рублей

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году федеральный бюджет Иркутской таможней было перечислено 29 млрд 236 млн рублей. По объемам таможенных платежей наибольший вклад внесли Центр электронного декларирования (15 млрд), Братский (6,9 млрд), Иркутский (4,3 млрд) и Усть-Илимский (1 млрд) таможенные посты.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с октября 2019 года все таможенные посты Иркутской таможни реализуют технологию автоматической регистрации электронных транзитных деклараций. Первоначально эта технология была успешно отработана в пилотном проекте Братским таможенным постом. По итогам прошлого года доля транзитных деклараций, оформленных в электронной форме, составила 99,4%.

Получила также дальнейшее развитие технология удаленного выпуска товаров – в 2019 году с ее применением было оформлено около 23 тысяч деклараций, что на 75% больше, чем в 2018 году.

– В 2019 году значительно расширилось применение технологий автоматической регистрации и автоматического выпуска товаров, без участия инспекторов. В целом по итогам прошлого года доля автоматически зарегистрированных экспортных деклараций составила 92%, импортных – 37%. В 2,6 раза увеличилось количество деклараций, выпущенных в автоматическом режиме, – отмечают в ведомстве.

В 2019 году в Иркутской таможне было оформлено 197 тысяч наименований товаров по 117 тысячам таможенных деклараций, что составило треть от общего объема декларирования таможенными органами Сибирского таможенного управления.

В 2019 году количество участников, осуществляющих декларирование в Иркутской таможне, выросло с 970 до 1392. Максимальные объемы декларирования пришлись на Братский таможенный пост и Центр электронного декларирования. Внешнеторговые взаимоотношения были установлены со 100 странами (в 2018 году – с 87), из них 94 – страны дальнего зарубежья.