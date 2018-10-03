«Иркутскнефтепродукт» обязали выплатить больше полумиллиона рублей за вред, причиненный почве

Иркутская область, 4.10.18 (ИА «Телеинформ»), - АО «Иркутскнефтепродукт» обязали выплатить почти 544 тысячи рублей за причиненный почве вред.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Иркутской области, ведомство на основании информации, поступившей из СМИ в сентябре 2016 года о столкновении автомобилей, в результате которого произошел разлив нефтепродуктов, проведено обследование земельных участков в пределах участка автодороги «Вилюй» Братского района. По данным ГУ МВД по Иркутской области установлено, что автомобиль, из которого произошёл разлив нефтепродуктов, принадлежит АО «Иркутскнефтепродукт».

Для определения степени негативного воздействия выполнен отбор проб почв на обследуемом участке. В результате установлено, что концентрации нефтепродуктов в отобранных пробах превышают фоновые значения от 81 раза до 1219 раз.

Управлением выполнен расчет вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды в результате загрязнения. По подсчетам экспертов он составил 543,9 тысячи рублей.

Росприроднадзор предлагал АО «Иркутскнефтепродукт» возместить вред в добровольном порядке, однако компания этого не сделала. Ведомство обратилось с исковым заявлением о возмещении вреда в Арбитражный суд Иркутской области, который вынес решение об удовлетворении требований.