Иркутской области таможенники выявили контрафакта почти на 13 миллионов рублей

Иркутская область, 30.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2020 года Иркутская таможня выявила более 19,3 тысяч единиц контрафактной продукции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них, по результатам таможенного контроля при декларировании различных товарных партий, иркутскими таможенниками было выявлено 10 тысяч 772 единицы контрафактных товаров, еще 8 тысяч 546 единиц контрафактных товаров было изъято в рамках взаимодействия Иркутской таможни с территориальными органами МВД. Сумма предотвращённого экономического ущерба составила около 12,9 миллионов рублей.

При осуществлении таможенного контроля была выявлены контрафактные брелоки, заглушки для ремней безопасности, маркированные известными автомобильными брендами «TOYOTA», «NISSAN», «RENAULT», «SKODA», «ЛАДА»; поддельные часы с маркировкой «CASIO», «HUBLOT», «DIESEL», «DIOR», «CHOPARD», «PATEK PHILIPPE»; контрафактные игрушки, имеющие сходство с изобразительным объемным товарным знаком «автомат Калашникова АК 47»; чехлы для телефонов с нанесенным товарный знаком «IPHONE», подшипники с маркировкой «SKF» и другие товары.

Необходимо также отметить, что Иркутской таможней осуществляется таможенный контроль в отношении товаров, перемещаемых международных почтовых отправлениях (МПО) в адрес физических лиц (предназначенных для личных целей), маркированных товарными знаками, включенными в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС).

Всего в течение отчетного периода было выявлено 35 МПО, содержащих товары народного потребления с признаками контрафакта, (маркированных 47 различными товарными знаками) поступивших в адрес жителей Иркутской области. В частности, правообладателями была подтверждена контрафактность 12 единиц запасных частей к автомобилям с товарными знаками «KIA», «HYUNDAI», «MOBIS», поступивших в посылке из Кореи. В выпуске данного почтового отправления Иркутской таможней отказано. «Почта России» уведомлена о необходимости возврата МПО в страну отправления товара.

За январь-март 2020 года за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности Иркутской таможней возбуждено семь дел об административных правонарушениях. Еще 21 дело об административном правонарушении было возбуждено по фактам выявления контрафактной продукции территориальными органами МВД в рамках взаимодействия с Иркутской таможней.