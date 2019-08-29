Иркутскстат: каждое третье крупное или среднее предприятие Приангарья убыточно

Иркутская область, 30.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По итогам первого полугодия 2019 года каждое третье крупное или среднее предприятие Иркутской области признано убыточным. Такие данные приводит пресс-служба Иркутскстата.

– Однако их убытки перекрываются прибылью рентабельных хозяйствующих субъектов, поэтому в целом по региону получен положительный финансовый результат – 152,2 миллиарда рублей прибыли. Это на 13% (в действующих ценах) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Добывающие предприятия обеспечили 70% выручки, – отметили в пресс-службе.

Статистика гласит: убыточных предприятий нет в областях культуры, спорта, досуга и развлечений, в сфере медицинского и металлургического производства, среди предприятий, выпускающих машины и оборудование.

Больше всего убыточных фирм среди выпускающих резиновые и пластмассовые изделия – 75%. Также почти не приносят доход компании полиграфической продукции и в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования. По сравнению с первым полугодием 2018 года выросли убытки у производителей автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, в гостиничном бизнесе и общепите. В области здравоохранения и социальных услуг прежнее преобладание прибыли сменилось не убытки. То же случилось и в производстве электрического оборудования.