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Экономика / Бизнес
24.01.2020

Иркутскстат: объем промышленного производства в Иркутской области снизился в 2019 году на 1,4%

Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В январе-декабре 2019 года объем промышленного производства в Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом 2018 года уменьшился на 1,4%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Добыча полезных ископаемых уменьшилась на 0,9%, в том числе угля – на 1,1%, нефти и природного газа – на 2,3%. В обрабатывающих видах деятельности спад составил 2,9%. Заметно уменьшилось производство текстильных изделий – на 33%, бумаги и бумажных изделий – на 14%, резиновых и пластмассовых – на 10%.

В отдельных видах производства наоборот отмечался значительный прирост. Готовых металлических изделий кроме машин и оборудования в 2019 году выпущено в 1,8 раза больше, чем за 12 месяцев 2018 года, на 37% прирос объем в сфере автотранспорт, прицепы и полуприцепы. На 33% больше выпущено лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, одежды, электронных и оптических изделий, а также прочих готовых изделий выпущено больше на 15-17%. В 2019 году на 12% выросло кожевенное производство, а ремонт и монтаж машин и оборудования увеличился на 23%.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 102,3%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений – 103,6%.

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