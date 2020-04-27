Иркутскстат: объем промышленного производства в Приангарье в первом квартале 2020 года вырос на 5,4%

Иркутская область, 28.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В январе-марте 2020 года объем промышленного производства в Иркутской области по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 5,4%. Об этом сообщает Иркутскстат.

Добыча полезных ископаемых выросла на 2,7%, в том числе за счет добычи прочих полезных ископаемых (на 27,5%) и добычи металлических руд (на 12,0%).

По данным аналитиков, в обрабатывающих видах деятельности прирост составил 11,1%. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличилось в три раза, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 70,1%, производство электрического оборудования – на 64,5, прочих готовых изделий – на 55,7%.

– Вместе с тем на многих предприятиях наблюдается спад. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий сократилось на 55%. Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации – на 36,5%. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, снизилось на 24,7%, кожи и изделий из кожи – на 20,2%, – отмечают в Иркутскстате.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» увеличился на 9,2%, в сфере водоснабжения и водоотведения, сбора отходов и ликвидации загрязнений, наоборот, понизился на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2019 года.