Иркутскстат: среди ИП Приангарья в сфере торговли больше всего зарабатывают владельцы АЗС

Иркутская область, 13.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Около 18 тысяч индивидуальных предпринимателей заняты в сфере торговли в Иркутской области.

Как сообщает Иркутскстат, наибольший удельный вес из них составляют предприниматели с видом экономической деятельности «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах» (33,4%) и «Торговля розничная в неспециализированных магазинах» (26,4%). Основная масса индивидуальных предпринимателей (94,5%) относятся к субъектам малого предпринимательства, из которых 99% – микропредприятия.

Большинство индивидуальных предпринимателей привлекают наемных работников. Наиболее часто (у 45% респондентов) привлекается от двух до пяти человек, 23% предпринимателей ограничиваются одним работником. Реже (16% предпринимателей) нанимаются 6-10 человек или 11-15 (у 14%). И только 2% торговых предпринимателей имеют от 16 до 250 работников.

Общая численность осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность, включая наемных работников, достигла 62,1 тысячи человек. Члены семьи предпринимателя, которые трудятся наряду с наемным персоналом, составляют около 1/8 ото всех работников этого сектора.

Такие бизнесмены играют важную роль в деле товарного обеспечения, на их долю приходится более четверти оборота розничной торговли. В сентябре 2018 года предприниматели, торгующие вне рынков и ярмарок, формировали 25,6% областного оборота розничной торговли. Половину (50%) их торгового оборота составляют пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия.

Вторая по численности группа бизнесменов, относящаяся к виду деятельности «Торговля розничная в неспециализированных магазинах», обеспечивает наибольший объем выручки (30,4%). При этом самая многочисленная группа предпринимателей, относящихся к виду деятельности «Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах», имеет лишь 25,6% в общей выручке ИП.

Преобладающая доля (57%) предпринимателей имеют за год довольно скромную выручку – до 200 тысяч рублей. Около трети (29%) предпринимателей продают товаров или услуг на сумму от 200 тысяч до миллиона рублей, 14% – от 1 до 15 млн рублей, и только 0,1% имеют выручку свыше 15 млн рублей. Наибольшая выручка от 1 до 15 млн рублей и от 15 до 60 млн рублей характерна для 39% и 8% торгующих моторным топливом соответственно.

Как и в предыдущие годы, средняя выручка в магазинах (525 тысяч рублей в месяц) выше, чем у предпринимателей, торгующих только на рынках (3 тысячи руб.). В целом по области объем выручки на одного предпринимателя (по основному виду деятельности) за сентябрь 2018 года составил 465 тысяч рублей. По всем видам деятельности – на 25 тысяч рублей больше.

Поквартальное распределение выручки не всегда равномерно, причем максимум может приходиться на разные периоды. В текущем году наибольшая выручка была получена во втором квартале.