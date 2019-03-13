Иркутскстат: торговые организации Приангарья стали негативнее оценивать ситуацию на рынке

Иркутская область, 13.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководители торговых организаций Иркутской области, включая представителей малого бизнеса, в первом квартале 2019 года по сравнению с концом прошлого года отмечали нежелательные перемены чаще, чем позитивные сдвиги, особенно в отношении продажи и ассортимента товаров, наличия складских площадей, финансовой обеспеченности и прибыли, конкурентоспособности и числа работников.

Как сообщает Иркутскстат, в ходе очередного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле большинство опрошенных сочли неизменными основные показатели деятельности. А среди отметивших изменения традиционно наблюдается перевес в сторону негативных оценок. Так, 76% организаций имели сложившийся ассортимент товаров, при этом 10% расширили его, а 14% указали на уменьшение.

– По мнению большинства, экономическая ситуация в этой сфере удовлетворительна. Благоприятной назвали ее 11% респондентов, неблагоприятной – 15%. Улучшение ситуации отметили 9% опрошенных руководителей, тогда как ухудшение – 27%, баланс оценок – разница в количестве позитивных и негативных мнений – отрицательный – минус 18 процентных пунктов. В прошлом году этот показатель был чуть выше – минус 10-16 процентных пунктов, – говорят аналитики.

Индекс предпринимательской уверенности, учитывающий фактическое и прогнозное изменение экономической ситуации, а также уровень складских запасов и обычно имеющий положительное значение, сложился со знаком минус (-2,5 пункта).

Большинство опрошенных руководителей считают неизменными цены реализации, но 37% респондентов признали их повышение, а каждый четвертый предвидит дальнейший рост цен (при неизменной торговой наценке).

– По вопросу оптимальной торговой наценки мнения самые разные. Более половины руководителей для возмещения затрат и получения необходимой прибыли сочли достаточной наценку в размере16-30% к стоимости товаров. Но есть торговые руководители с большим ценовым аппетитом, желающие накинуть до 50%, а то и больше. С другой стороны, есть скромники, готовые ограничиться добавкой к цене в пределах 5%.

Рост цен в определенной мере сдерживается конкуренцией, – пояснили в Иркутскстате.

Отмечено, что конкурентоспособность организаций чаще всего находится на среднем уровне, только 5% опрошенных руководителей организаций считают ее высокой, а 15% – низкой. Напомним, в торговой среде именно конкуренция традиционно считается главным сдерживающим фактором. На втором месте по силе негативного воздействия – недостаточный платежеспособный спрос.