Иркутскстат: в августе в Приангарье подорожали лимоны, анальгин и выездной туризм

Иркутская область, 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - 12.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в августе этого года составил 0,01%. При этом цены на продовольственные товары снизились в среднем на 0,17%, а непродовольственные товары подорожали на 0,46%.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, из продуктов питания значительно подорожали: лимоны, апельсины (на 10%), мясо птицы (6%), бананы (5%), яйца (4%) и пшено (на 3%). На 1-2% дороже стали колбасные изделия, мясокопчености, рыбное филе, оливковое масло, йогурты, творог, овощные консервы. В той же мере увеличились цены на карамель, шоколад, торты, соль, крупу манную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и вторго сортов.

В то же время зафиксировано заметное снижение цен на плодоовощную продукцию: свежие огурцы (на 53%), капусту (35%), виноград (29%), помидоры (28%), картофель (24%), лук, свеклу (11%) и чеснок (на 9%). Подешевела рыба живая и охлажденная (на 4%), крупа гречневая, печень говяжья, креветки мороженые, масло подсолнечное, молоко стерилизованное, кисломолочные продукты, кофе, варенье, джем, повидло (на 1-2%).

В группе непродовольственных товаров выросли цены на газомоторное топливо (на 4%), кирпич красный, электропылесосы, спортивные костюмы для детей школьного возраста (3%). На 1-2% увеличились цены на отдельные предметы одежды и бельевой трикотаж для мужчин, обувь для взрослых, детские кроссовки, табачные изделия, табуреты, рабочие столы для кухни, эмалированные чайники, стеклянную посуду и часы. В тех же пределах изменились цены на стиральные и швейные машины, светильники потолочные, дрели, ювелирные украшения, ковры и ковровые изделия, бумагу туалетную, подгузники детские, ряд стройматериалов (древесностружечные плиты, цемент, еврошифер, рубероид), мотоциклы и скутеры.

Одновременно подешевели флеш-накопители (на 6%), электрочайники (3%), миксеры, блендеры, триммеры, смартфоны, коньки роликовые и обои бумажные (на 1-2%).

Из наблюдаемых медицинских товаров на 3-5% повысились цены на анальгин, кетопрофен, троксерутин, сульфацетамид, настойку пустырника, панкреатин, бромгексин, аллохол, алмагель, термометры электронные и аппараты для измерения артериального давления. В то же время снизились цены на аспирин (на 4%), валидол, ренни, индапамид и гипотиазид (на 2%).

В сфере платных услуг сводный индекс потребительских цен составил 99,61%.

В августе зафиксировано снижение абонентской платы за пакет услуг сотовой связи (на 11,5%), стоимости авиабилетов (4,7%), услуг страхования и в сфере внутреннего туризма (на 1%). Одновременно подорожали услуги в сфере зарубежного туризма (на 5,7%), проезд в междугородном автобусе (3,5%), изготовление фотографий для документов (2,3%), услуги организатора проведения торжеств, телевещания, посреднические и прочие (на 1%).