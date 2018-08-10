Иркутскстат: в июле в Приангарье подорожали картошка и свекла, подешевели капуста и свежие огурцы

Иркутская область, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Прирост цен на потребительском рынке Иркутской области в июле составил 0,4%. При этом стоимость продовольственных товаров снизились на 0,02%, а непродовольственные товары подорожали на 0,1%.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, из продуктов питания ценник значительно вырос на картофель (на 31%), свеклу (18%), лук репчатый (на 6%). На 2-4% подорожали бескостная говядина, мясо птицы, филе рыбное, кисломолочные продукты, пшено, мука пшеничная, морковь, чеснок, овощи замороженные, апельсины, сухие супы в пакетах.

В то же время зафиксировано снижение цен на отдельные овощи и фрукты: капусту (на 25%), свежие огурцы (23%), помидоры (10%), бананы (4%), виноград (на 2%). Подешевели куриные яйца (на 10%), крупа гречневая, печень говяжья, соль (на 2%). Напоним, Иркутск по итогам июля стал лидером среди столиц сибирских регионов по стоимости сметаны, хлеба и картошки. Также город оказался первым по дороговизне репчатого лука.

Вместе с тем в областном центре можно найти самые дешёвые в Сибири яйца и творог.



В группе непродовольственных товаров выросли цены на газомоторное топливо (на 7%), диван-кровати (4%), табуреты для кухни, микроволновые печи, мотоциклы без коляски, скутеры, цемент, плиты древесно-стружечные, ковры, подушки, женские летние туфли, босоножки (на 2-3%). Увеличились цены на одежду для детей школьного возраста: блузки (на 7%), юбки, брюки, костюмы спортивные (на 1-3%).

Одновременно на 2-4% подешевели краска для волос, футболки детские, кожаные кроссовки для взрослых, электроутюги, кирпич.

Из наблюдаемых медицинских товаров на 2-3% повысились цены на валидол, валокордин, бромгексин, линекс, отечественный анальгин, алмагель, гепарин натрия, дротаверин, термометры электронные. В то же время снизились цены на настойку пустырника, сульфацетамид, лоратадин (на 3%), лоперамид (на 2%).

В сфере платных услуг сводный индекс потребительских цен составил 101,5%.

В июле традиционно меняются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В сравнении с предыдущим месяцем отопление стало дороже на 6,7%, горячее водоснабжение, газоснабжение и электроэнергия – на 5-6%, холодное водоснабжение и водоотведение, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ – на 4%, содержание и ремонт жилья – на 1%. Гостиничный сервис подорожал на 2%. Зафиксирован рост стоимости проезда в междугородных (на 5,7%) и городских (1%) автобусах. На 1-2% возросла плата за начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, занятия на курсах профессионального обучения, билеты в кинотеатры, ультразвуковое исследование брюшной полости, услуги беспроводной связи.

В то же время на воздушном транспорте на 2,2% снизилась стоимость полета (в салоне экономического класса).