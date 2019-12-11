Иркутскстат: в ноябре в Приангарье подешевели билеты на самолеты и поезда, подорожало почти все остальное

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги по Иркутской области в ноябре по сравнению с октябрем составил 100,1%, в том числе на продукты питания – 100,6%, непродовольственные товары – 100,3%. Цены на алкогольные напитки не изменились, сообщает Иркутскстат.

Из продовольственных товаров в ноябре значительно подорожали помидоры (на 24%), гречка (23), белокочанная капуста (13), виноград (6), яйца, сливочное масло (5), свежие огурцы (4), бананы (на 3%). На 1-2% дороже стали сосиски, сардельки, кальмары, мороженая рыба и рыбные консервы, сыр, молоко и молочная продукция. В тех же пределах подорожали кексы, рулеты, какао, манка, овсяные хлопья, орехи.

В то же время снизились цены на сахар, пшено (на 5%) и многие виды плодоовощной продукции: апельсины (6), свеклу, репчатый лук, лимоны (4), яблоки (3), морковь (на 2%).

В группе непродовольственных товаров наблюдалось повышение цен на сапоги, мужские зимние ботинки (на 6%), детские футболки (4), женские трикотажные головные уборы (на 3%). На 3% подорожало дизельное топливо. На 1-2% выросли цены на кухонные полотенца, постельное белье, мужскую одежду, зимние пальто, хлопчатобумажные платья, ночные женские сорочки, меховые головные уборы, многие изделия верхнего трикотажа, женские зимние сапоги, детскую обувь. Такое же повышение цен зафиксировано на стиральные порошки, крем для лица, спички, табуреты, швейные машинки, электрочайники, потолочные светильники, металлочерепицу.

Из наблюдаемых медицинских товаров повысились цены на офтан катахром (на 4%), анальгин, линекс, индапамид (3), корвалол, нимесулид, йод, отечественные поливитамины, бинты (2), валидол, сульфацетамид, сеннозиды, эналаприл (1) и снизились на настойку пустырника (3), аспирин (2), нитроглицерин и троксерутин (на 1%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в ноябре составил 99,2%.

За месяц подешевели билеты на самолеты (на 15%) и поезда дальнего следования, услуги в сфере туризма (4%), снизилась плата за пользование потребительским кредитом (3%), стали дешевле аренда квартир у частных лиц, выполнение обойных работ, услуги страхования (на 1-2%).

В то же время подорожали: шиномонтаж колес легковых автомобилей (на 5%), мойка автомобиля, химчистка, работы по облицовке кафельной плиткой (на 1-2%).