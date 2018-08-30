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31.08.2018

Иркутскстат: в Приангарье на треть снизилась площадь плодово-ягодных насаждений

Иркутская область, 31.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области многолетними плодовыми насаждениями и ягодными культурами занято 2212 гектаров, что на 31% меньше прежних показателей. Об этом сообщает Иркутскстат.

Аналитики предполагают, что такая оптимизация может быть связана с заменой старых сортов на более продуктивные – новинки селекции позволяют на усеченной площади получать прежний урожай.

В целом, как отмечается, в Иркутской области преимущественно завозные яблоки. Однако садоводы региона выращивают полукультурные сорта, а наиболее удачливые из них – и крупноплодные яблони. Площадь этих насаждений по данным всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года составляет 129 гектаров, тогда как в 2006 году занимала 227 га. У фермеров и сельхозорганизаций ею занято лишь по гектару земли (вместо 3-4 га 10 лет назад), заметно утратила свои позиции яблоня на частных подворьях и у садоводов-дачников.

Для сравнения, слива в регионе выращивается на площади 224 га, вишня – на 307 га, клубника – на 536, малина – на 393, смородина на 213 га. В то же время растет популярность черноплодной рябины (площадь увеличилась с 18 до 30 га) и черешни (с 2 до 5 га).

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