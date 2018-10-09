Иркутскстат: в Приангарье в сентябре больше всего подорожали свежие огурцы, подешевели морковь, свекла и билеты на поезд

Иркутская область, 10.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в сентябре 2018 года инфляция составила 0,65%. При этом продовольственные товары за месяц выросли в цене на 1,3%, непродовольственные товары – 0,6%.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, из продовольственных товаров на 1-3% подорожали говядина, мясо птицы, кулинарные изделия из птицы, мясные субпродукты, варёные колбасы, рыба мороженая неразделанная, консервы рыбные в томатном соусе, масло подсолнечное, молоко и молочная продукция. В той же мере увеличились цены на мёд, майонез, соль, консервы овощные для детского питания и фруктово-ягодные, рис и напитки газированные. Свинина за месяц стала дороже на 5%, пшено – на 12%, яйца - на 28%. Наибольший рост цен наблюдался на огурцы свежие (на 68%), заметно подорожали и помидоры (22%), лимоны (21%), апельсины (16%), груши (на 6%).

В то же время зафиксировано заметное снижение цен на другие виды плодоовощной продукции: свеклу (на 29%), картофель (26%), морковь и капусту (12%), виноград (8%), лук (6%), чеснок (на 5%). Подешевели также кальмары (на 6%), рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород (4%), крупа гречневая (3%), рыба соленая, маринованная, копченая и деликатесные продукты из рыбы, креветки мороженые неразделанные, сухие супы в пакетах (на 1%).

В группе непродовольственных товаров выросли цены на газомоторное топливо (на 5%), холодильники двухкамерные, флеш-накопители и красный кирпич (на 4%). На 1-3% увеличились цены на утепленные куртки и бельевой трикотаж для мужчин, женские меховые пальто и дубленки, куртки и сорочки для мальчиков, одежду для дошкольников, белье для детей ясельного возраста, трикотажные головные уборы, обувь осенне-зимнего сезона, кроссовую и спортивную для взрослых и детей. В тех же пределах изменились цены на стиральные и швейные машины, плиты бытовые, электрочайники, ноутбуки, фотоаппараты, сковороды с антипригарным покрытием, мыло туалетное, диваны-кровати, наборы мягкой мебели, ряд стройматериалов (рубероид, краски масляные, эмали отечественные, плиты древесностружечные, доску обрезную), новые отечественные и подержанные импортные легковые автомобили.

Отмечено как повышение, так и снижение цен на отдельные медицинские товары (в пределах 3%).

Сводный индекс потребительских цен и тарифов в сфере платных услуг в сентябре составил 99,78%.

В сентябре под воздействием сезонного фактора снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования (на 17%), подешевели авиабилеты и услуги в сфере туризма (на 4%).

В то же время заметно выросла плата за обучение в государственных и муниципальных организациях высшего и среднего профессионального образования (соответственно на 17% и 8%). В меньшей мере подорожали занятия на курсах профессионального обучения, курсах иностранных языков и в негосударственных школах (на 2-4%). За месяц подорожали билеты в музеи и на выставки (на 14%), занятия в плавательных бассейнах (7%), в группах общей физической подготовки, услуги телевещания, пакет услуг сотовой связи, пребывание пациентов в круглосуточном стационаре, удаление зуба под местным обезболиванием (на 2-3%). Незначительно (в пределах 1%) увеличилась стоимость установки набоек, замены элементов питания в наручных часах, ультразвукового исследования брюшной полости.