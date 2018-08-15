Иркутскстат: во втором квартале 2018 года бросили работу 40 тысяч жителей Приангарья, обрели – почти 46 тысяч

Иркутская область, 15.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области во втором квартале 2018 года уволились с работы 40 тысяч человек, что на 18% больше уровня предыдущего квартала. При этом прием на работу вырос на 16% – за три месяца трудоустроены 45,8 тысячи работников, из них каждый восьмой – на дополнительно введенные рабочие места, сообщает Иркутскстат. Основная причина расставания с работой – собственное желание работника, 2,5 тысячи человек (рост на 28%) выбыли по соглашению сторон, 1,1 тысячи – по сокращению штатов (снижение на 3%). На конец второго квартала 2018 года в организациях Приангарья, без учета малого бизнеса, трудились 591,3 тысячи человек. Прирост к первому кварталу года составил 1,1%. Аналитики отмечают, что во втором квартале года активнее, чем в первом, использовался вахтовый метод работы, на таких условиях были заняты 21,6 тысячи человек (+11% к первому кварталу). Потребность в работниках выросла на 10%, до 16,2 тысячи человек. Однако существенно (на 24%) увеличились и планы работодателей по высвобождению работников, в течение следующего квартала предполагается уволить 1223 человека. Между тем, новое трудовое пополнение оказалось больше числа уволенных работников в нескольких видах деятельности, в частности, на быстро развивающихся добывающих предприятиях и в гостинично-ресторанном бизнесе. Резко выраженный разрыв приемов-увольнений отмечается в строительстве, всегда отличавшемся быстрой сменой трудовых коллективов: за квартал принято на работу 32% списочной численности, уволено 14%. В строительные организации были приняты 5842 человека, из них 2291 – на новые рабочие места. Строительство обеспечило 40% всех дополнительно введенных мест работы в регионе. За счет этого прежде сокращавшаяся численность строителей выросла на 22% в сравнении с предыдущим кварталом, потребность для заполнения вакантных мест увеличилась в 2,7 раза, а планы сокращения работников снизились почти вчетверо. Между тем строительный комплекс всегда отличался размахом неполной занятости, во втором квартале такой режим испытали на себе 17% строителей. Это не рекорд, заявляют в Иркутскстате. В профессиональной, научной и технической деятельности данный негативный показатель выше – 19%, в отдельных видах обрабатывающих производств – 20-24%. А в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий неоплаченный отпуск получили 68% работников, на производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 73%. В целом по Иркутской области масштабы неполной занятости остаются значительными. В апреле-июне 2018 года был искусственно ограничен трудовой энтузиазм 62,6 тысячи работников (10,6% общей численности, при этом в первом квартале – 10,8%). Чаще всего используется такая мера, как предоставление отпусков без сохранения заработной платы, дополнительный отдых получили 43,5 тысячи человек. Часто рабочее время сокращается по соглашению между работником и работодателем (17,4 тысячи человек). Еще 1,6 тысячи работников региона по разным причинам находились в простое. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутская область

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