Иркутскую область назвали самым криминальным лесным регионом России

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область остаётся наиболее криминогенной территорией России в лесном секторе. Об этом со ссылкой на замминистра природных ресурсов и экологии РФ, руководителя Рослесхоза Ивана Валентика сообщает «РГ».

Он отметил, что сегодня технология лесозаготовки, лесосечных работ не предполагает, чтобы на делянке оставляли как нижнюю комлевую часть ствола, так и вершинную. Предусмотрена полная очистка делянок от всех порубочных остатков.

– То есть вопрос не в том, что этого нет в законодательстве. Если мы возьмем за сто процентов все объемы и случаи незаконных рубок в Российской Федерации, то 65% приходится на Иркутскую область. Это действительно очень сложная территория, – говорит глава Рослесхоза.

Именно поэтому, напомнил он, в Иркутской области в 2017 году начали пилотный проект по чипированию, то есть маркировке всей древесины и введению электронного сопроводительного документа на поставку каждой партии. Также был принят региональный закон о создании пунктов приема и отгрузки древесины, заключены соглашения с Федеральной таможенной службой, с РЖД. По последним данным объем незаконно заготовленной древесины в Иркутской области снижен примерно на 40%.

Вместе с тем, Иван Валентик отмечает: чтобы окончательно навести порядок в регионе, действительно требуются системные меры. Например, обязательно надо восстанавливать численность лесных инспекторов. Глава Рослесхоза напомнил, что до реформы в лесной сфере, проведённой в 1988 году, в лесной охране работали около 120 тысяч человек. Они работали и жили в лесничествах, на кордонах, занимались лесохозяйственными мероприятиями, противопожарной профилактикой, защищали лес, заботились о нем. В 2005 году таких людей осталось только 700 человек.

Потом были поправки в Лесной кодекс, которые передали полномочия по лесам на региональный уровень. Губернаторы наделили полномочиями по лесному надзору 12 тысяч человек. Затем пошел процесс постепенного роста численности лесного инспекторского состава. Сегодня их 24 тысячи человек. Но этого явно недостаточно, отмечает Иван Валентик.