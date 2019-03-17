Иркутянин Руслан Ри стал победителем конкурса управленцев «Лидеры России»

Сочи, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин Руслан Ри вошел в сотню победителей всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Напомним, финал конкурса проходил в Сочи с 13 по 17 марта. В нем приняли участие 300 человек со всей страны, ставшие победителями окружных полуфиналов. Иркутскую область на финальном этапе представляли четыре участника: министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области Максим Авдеев, замминистра финансов Иркутской области Александр Каневский, коммерческий директор ООО «Системы консалтинга и аутсорсинга» Василий Костерин и начальник управления социальных программ и корпоративной культуры АО «Ангарская нефтехимическая компания» Руслан Ри. Все они, независимо от результатов конкурса, получат миллион рублей на дальнейшее образование.

Кстати, в финал первого конкурса «Лидеры России», проходившего годом ранее, вышли три представителя Иркутской области, но ни один из них не стал победителем.

Все подробности финала конкурса 2019 года в Сочи – от уроков в школе и посадки деревьев до прыжков на тарзанке – читайте завтра на сайте «Телеинформа».

СПРАВКА:

Конкурс «Лидеры России» проводится во второй раз. Его задача – найти молодых и талантливых управленцев со всей страны. Чтобы стать участником конкурса, достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Финалисты получают гранты в размере миллиона рублей. Потратить деньги можно на любое образование в пределах России.