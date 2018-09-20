Из Бурятии в Иркутск пытались нелегально провезти 340 килограммов байкальского омуля

Иркутск, Слюдянка, Бурятия, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Вечером 20 сентября на стационарном посту полиции в Слюдянском районе сотрудники ГИБДД и управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии задержали Тойоту Пробокс с 11-ю мешками байкальского омуля внутри – это около 340 кг.

Ветеринарных документов на рыбу у водителя не обнаружилось. Нарушителя оштрафовали, сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора.

По словам водителя, 43-летнего жителя Кабанского района РБ, рыбу его попросили перевезти в Иркутск за вознаграждение незнакомые ему мужчины. Груз задержан до выяснения обстоятельств. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, материалы направят в республиканскую полицию для установления каналов сбыта рыбы.

Видео предоставлено пресс-службой полиции

Напомним, с 1 октября 2017 года Минсельхоз РФ ввел запрет на промышленную добычу, вылов и продажу байкальского омуля – за каждое из этих деяний предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Между тем, отмечают в региональном ГУ МВД, в настоящее время в производстве слюдянской полиции находится уголовное дело в отношении местного жителя, который выловил в акватории озера Байкал 38 штук омуля. Ему грозит наказание в виде штрафа в размере от трехсот до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишением свободы до двух лет.

Стоит также отметить, что на днях Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура указала Росрыболовству на слабую работу в части защиты байкальского омуля от браконьеров в Бурятии.