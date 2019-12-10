Из Казачинско-Ленского района в Китай контрабандой вывезли леса более чем на 20 миллионов рублей

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска, которые 28 ноября 2019 года не приняли проект муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и отправили его на доработку, до сих пор не представили своих поправок к главному финансовому документу областного центра. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата администрации Иркутска Ларису Краснопёрову сообщает пресс-служба мэрии.