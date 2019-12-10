|Экономика / Бизнес
|11.12.2019
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Из Казачинско-Ленского района в Китай контрабандой вывезли леса более чем на 20 миллионов рублей
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Казачинско-Ленский район, 11.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов на сумму более 20 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, при проверке было установлено, что неизвестные, действующие от имени юридического лица, экспортировали с территории Казачинско-Ленского района в Китай пиломатериалы, произведенные из незаконно добытой древесины.
Ход расследования уголовного дела контролирует прокуратура.