Из Приангарья в Узбекистан контрабандой вывезли леса на 75 миллионов рублей

Иркутская область, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутской таможней на канале экспорта леса и лесоматериалов возбуждено четыре уголовных дела. Одно из них связано с контрабандой пиломатериала в Узбекистан, остальные возбуждены по фактам уклонения от возвращения денежных средств, причитающихся за экспортированный лес в Китай и Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту контрабанды пиломатериалов было установлено, что индивидуальный предприниматель, осуществлявший свою деятельность в регионе ответственности Нижнеудинского таможенного поста Иркутской таможни, заключил внешнеэкономический контракт с частным предпринимателем из республики Узбекистан. Он экспортировал пиломатериалы хвойных пород общим объемом более 5,7 тысяч кубометров на сумму 75 млн рублей. При этом пиломатериал отличался низкой степенью обработки - был не строган, не лущен, не обтесан, не ошлифован.

В качестве документов, подтверждающих сведения, заявленные в декларациях на товары, были представлены фиктивные договоры на приобретение лесоматериалов на внутреннем рынке у нескольких различных фирм. При этом, как выяснилось, сведения об одной из фирм-продавцов в базе данных ЕГРЮЛ отсутствовали вовсе, то есть, вымышленная фирма существовала только лишь на «бумаге».

Кроме того, еще две отечественные фирмы, работавшие в регионе ответственности Иркутской таможни, не принимали мер по возвращению на счета российских банков валютной выручки за поставленный товар – лес и лесоматериалы, которые в разное время были вывезены в Узбекистан и Китай.

Директор одного из этих обществ с ограниченной ответственностью заключил контракт до конца 2018 года и экспортировал с начала 2016 по середину 2017 годов в адрес китайского партнера пиломатериалы хвойных пород общей стоимостью более 146 млн рублей. При этом оплата за поставленный товар покупателем была произведена частично - значительная часть валютной выручки в размере более 50 млн рублей на счета российских банков так и не поступила.

Два аналогичных уголовных дела были возбуждены в отношении генерального директора другой российской фирмы. Руководитель компании заключила внешнеэкономические контракты на поставку пиломатериалов с узбекской фирмой. Общая сумма невозвращенной валютной выручки в размере 181 млн рублей за отправленный лесоматериал на банковские счета российской фирмы в предусмотренный контрактами срок также не поступила.

Генеральный директор также никаких мер по возврату денежных средств за экспортированный пиломатериал не предпринимала, кроме того, фирма-лесоэкспортер задолго до прекращения действия внешнеэкономических контрактов объявила себя банкротом и прекратила финансово-хозяйственную деятельность.