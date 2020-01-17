Из Приангарья за границу чуть не вывезли контрабандой древесины на 50 миллионов рублей

Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области пресечена деятельность группы лиц, участники которой подозреваются в контрабанде 35 тысяч кубометров древесины общей стоимостью около 50 млн рублей.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уголовное дело возбуждено сотрудниками ГУ МВД по Иркутской области совместно со следователями Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте при участии регионального управления Росгвардии.

По предварительной информации, организатором банды контрабандистов выступал учредитель и директор профильной организации, проживающий в Зиме. Его соучастниками являлись наемный работник и юрист возглавляемой им фирмы. Еще один активный участник группы был задержан в Забайкальском крае недалеко от государственной границы Российской Федерации.

При обысках по местам проживания подозреваемых, на предприятиях, складских помещениях, цехах переработки и отгрузки древесины изъято 20 единиц лесозаготовительной техники стоимостью около 30 миллионов рублей, а также внедорожники премиум-класса. Кроме того, обнаружены банковские карты, компьютеры, денежные средства в различной иностранной валюте, документация и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного дела.

По ходатайству следствия, трое подозреваемых решением суда заключены под стражу. Один фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.