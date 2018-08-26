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27.08.2018

Из-за засухи в Боханском и Усольском районах введен режим чрезвычайной ситуации

Иркутская область, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В связи с гибелью и повреждением посевов сельскохозяйственных культур в результате почвенной засухи в Боханском и Усольском районах с 27 августа введен режим функционирования чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, соответствующий указ подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель правительства региона Руслан Болотов.

По предварительным данным министерства сельского хозяйства Приангарья, которому поручено организовать совместно с независимыми экспертами оценку ущерба, в результате засухи пострадало три сельхозтоваропроизводителя в Боханском районе и еще три в Усольском районе. Ведомство проводит организацию взаимодействия всех госструктур по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в соответствии с законодательством.

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