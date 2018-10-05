Изменения в бюджет Иркутской области-2018 планируют принять на сессии ЗС 8 октября в окончательном чтении

Иркутская область, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Законодательному собранию Иркутской области рекомендовано принять изменения в региональный бюджет на сессии 8 октября. При этом предполагается, что сначала он будет утвержден в первом чтении, а после рассмотрения профильным комитетом поправок его должны принять во втором и окончательном чтении в тот же день. Вопрос обсуждался на заседании комитета по бюджету областного парламента 5 октября. Министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова сообщила, что после корректировки объем доходов областной казны в 2018 году должен составить 149,6 млрд рублей, расходов – 152,9 млрд рублей, дефицита – 3,3 млрд рублей или 2,6%. При этом планируется, что госдолг Приангарья к 1 января 2019 года составит 21 млрд рублей. По просьбам депутатов министр уточнила, что на сегодняшний день объем госдолга региона составляет 12,6 млрд рублей. Глава ведомства сообщила, что основные статьи, за счет которых предполагается увеличить при корректировке доходную часть бюджета, это налог на прибыль организаций и межбюджетные трансферты из федеральной казны. Так по прогнозу налоговых органов доход от налога на прибыль организаций должен увеличиться на 8,6 млрд рублей и составить 55,3 млрд рублей. Кроме того, благодаря увеличению в этом году уровня МРОТ, ожидается увеличение на 816 млн рублей доходов от НДФЛ – всего по этой статье за год областная казна должна получить 36 млрд рублей. В связи с изменениями в законодательстве ожидается увеличение поступлений от транспортного налога на 312 млн рублей, общая сумма составит около 2,2 млрд рублей. Эти средства будут направлены в Дорожный фонд Иркутской области. Кроме того, министр финансов отметила, что на 821,6 млн рублей доходы областного бюджета сократятся из-за принятого весной закона о льготах по налогу на движимое имущество предприятий. Она пояснила, что предприниматели уже уплаченные в первом и втором кварталах 2018 года по этой статье налоги могут использовать либо в качестве зачета в счет будущих платежей, либо подать заявление на возврат средств. Наталия Бояринова резюмировала, что в результате собственные налоговые и неналоговые доходы областной казны при корректировке увеличатся на 10,3 млрд рублей и составят 125,7 млрд. Что касается расходной части, то целевые средства областного бюджета увеличатся на 1,4 млрд рублей. Эти деньги, в частности, планируется направить на создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждения для детей до трех лет, на приобретение оборудования для детских поликлиник, лекарственное обеспечение, коммунальную инфраструктуру. – При этом на 1,4 млрд рублей одновременно предлагается сократить объем целевых средств, получаемых нашим регионом из РФ, – сообщила глава ведомства. – Это связано с заключением дополнительного соглашения 7 сентября с МПР РФ из-за корректировки проекта с Росгеологией по ликвидации негативного воздействия отходов деятельности БЦБК. На увеличение расходов, не имеющих целевого направления, предложено направить 10 млрд рублей. Из них 3,3 млрд рублей будет направлено на зарплату бюджетникам образовательной сферы. В результате общий объем межбюджетных трансфертов муниципалитетам на эти цели составит 33,1 млрд рублей. При этом в ответ на вопросы депутатов министр заявила, что власти региона не могут гарантировать, что муниципалитеты в полном объеме и своевременно до конца года будут выплачивать зарплаты бюджетникам, так как «это только муниципальные полномочия, и только они могут принимать окончательные решения». Также 2,3 млрд рублей составит увеличение инвестиционных расходов на объекты с высокой степенью готовности, а также завершение капитальных ремонтов объектов социальной сферы, государственной и муниципальной собственности. Дополнительно 605,9 млн рублей будет направлено на развитие здравоохранения – приобретение машин скорой помощи, медицинского оборудования, развитие высокотехнологичной медпомощи и так далее. Муниципальные образования первого и второго уровней получат еще 2,4 млрд рублей дотаций на сбалансированность и субсидий на выравнивание. Общий объем таких дотаций в 2018 году должен составить 9,1 млрд рублей, что на 1 млрд выше уровня прошлого года, отметила министр. Наталия Бояринова также сообщила, что после длительного обсуждения проблем с депутатами и муниципальными образованиями ко второму чтению бюджета в качестве поправки от губернатора будут представлены 76 млн рублей на увеличение районных фондов финансовой поддержки для муниципалитетов первого уровня. Ряд замечаний к представленному проекту корректировки бюджета озвучила председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ирина Морохоева. Вопросы к документу возникли и у прокуратуры, однако они вознамерились задать их позже, когда внимательнее ознакомятся с документом, который в их ведомство только поступил. Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова заявила, что вопросы по проекту будут обсуждаться и решаться не только до конца дня пятницы, но и в течение выходных дней, так как документ необходимо принять в понедельник при любых условиях – и без того уже все сроки упущены. Напомним, вторая корректировка бюджета должна была традиционно состояться еще в июне, однако губернатор Иркутской области Сергей Левченко только в конце сентября внес проект изменений в Законодательное собрание. В связи с этим Наталья Дикусарова выразила большие сомнения, что все муниципалитеты успеют до конца года освоить выделяемые им сейчас средства. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бцбк

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