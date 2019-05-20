Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Изменения в бюджет Иркутской области планируется принять 22 мая на сессии Законодательного собрания региона сразу в трех чтениях. Об этом на заседании бюджетного комитета ЗС 20 мая заявила его председатель Наталья Дикусарова. При этом она подчеркнула, что это будет возможно лишь в том случае, если 21 мая в рамках рабочих совещаний будут решены все спорные вопросы. Как заявила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, доходы областного бюджета предлагается при корректировке установить в размере 162,2 млрд рублей, расходы – 175,2 млрд рублей, дефицит – 13 млрд рублей. Источником финансирования дефицита назвали средства, оставшиеся на бюджетном счету на 1 января 2019 года. При этом госдолг предлагается снизить до 16,5 млрд рублей. – Внесение изменений в бюджет связано с межбюджетными трансфертами, в первую очередь – из федерального бюджета, уточнением налоговых и неналоговых доходов, а также уточнением расходной части в соответствии с решениями губернатора, ряда позиций постановления ЗС к закону о бюджете, принятого в декабре 2018 года и предложениями депутатского корпуса, – сообщила министр финансов. – Губернатор предлагает в мае сделать основное уточнение, чтобы максимально финансово подкрепить основные направления. По ее словам, основной объем уточнения налоговых и неналоговых доходов формирует налог на прибыль организаций. Его оценка сделана на основе уточненных прогнозов крупнейших налогоплательщиков с учетом годового платежа по налогу на прибыль за 2018 год. – Влияние на прогноз бюджетообразующего налога оказывает ситуация с ценами на нефть на мировых сырьевых рынках, которая по итогам первого квартала 2019 года не дотягивает до аналогичных показателей за первый квартал 2018 года и на 10% отстает от среднего значения за прошлый год, – подчеркнула она. При этом доходы от налога на прибыль предлагается увеличить на 6,2 млрд рублей и утвердить в сумме 59,3 млрд рублей. Также предлагается скорректировать ожидаемые поступления по налогу на доходы физических лиц и УСН. – Это обусловлено принятием на федеральном уровне решений по увлечению размера минимальной оплаты труда, развитию малого и среднего бизнеса и прогнозам Минфина Иркутской области, – отметила Наталия Бояринова. По ее словам, уровень налоговых и неналоговых доходов при этом остается ниже, чем фактический по итогам 2018 года. – Это связано с тем, что в прошлом году на федеральном уровне принят закон, освобождающий с 1 января 2019 года от налогообложения все движимое имущество вне зависимости от срока постановки его на учет. По данным УФНС по Иркутской области, из-за этого бюджет получит меньше на 6,2 млрд рублей, – говорит министр. В итоге налоговые и неналоговые доходы областного бюджета предлагается увеличить на 7,9 млрд рублей, утвердив их в общем объеме 132,1 млрд рублей. В бюджете региона планируется обеспечение 33 региональных проектов с общим объемом финансирования более 22 млрд рублей. За счет целевых средств из федерального бюджета планируется увеличить на 9,2 млрд рублей на ряд проектов, включая реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги», регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и другие. На увеличение расходов, не имеющих целевой привязки к доходным источникам, предлагается дополнительно направить 19,2 млрд рублей. – В том числе, 4,1 млрд рублей будет направлено на субвенцию на образование. В частности, на эти средства с 1 сентября будет реализован второй этап увеличения нормативов на расходы на учебные пособия. Всего объем субвенции на образование составит 35,4 млрд рублей. Напомним, по итогам прошлого года объем этих субвенций составил 33,1 млрд рублей, – отметила глава ведомства. Почти на 3,4 млрд рублей предлагается увеличить инвестиционные расходы, в том числе в объекты государственной и муниципальной собственности. В том числе 2,5 млрд рублей направят на те объекты, которые предварительно согласовывались с депутатами Заксобрания. На дифференциацию заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений и выплаты к профессиональным праздникам отдельным категориям работников направят более 1,5 млрд рублей. Для снижения дефицита программы госгарантий в сфере здравоохранения и для обеспечения необходимого уровня софинансирования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» дополнительно направят 1,1 млрд рублей. На господдержку сельхозтоваропроизводителей 560 млн рублей. Также корректируется и ряд других бюджетных статей. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: заксобрание

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