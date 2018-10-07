ТЕМЫ
Архив
< Октябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Сегодня
Экономика / Бизнес
08.10.2018

К началу октября цены на бензин в Иркутске снова замерли

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), – За неделю с 24 по 30 сентября 2018 года средняя стоимость бензина в Иркутске составила 42,41 рубля за литр. Цены стабилизировались с предыдущей недели, сообщает Росстат.

Так, литр АИ-92 стоил 41 рубль, АИ-95 – 42,86 рубля. Стоимость литра АИ-98 по-прежнему составила 45,8 рубля, дизельного топлива – 44,77 рубля.

Иркутск все также удерживает четвертую позицию в Сибири по дороговизне топлива, его опережают Чита (44,77 рубля), Кызыл (43,28) и Горно-Алтайск (42,48). Средняя стоимость автомобильного бензина по СФО повысилась еще на одну копейку, составив 41,84 рубля за литр. На копейку подорожал литр топлива и в среднем по России – 43,24 рубля.

За неделю с 24 по 30 сентября увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 22 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Хабаровске – на 1,1%, Якутске – на 0,7%, Владивостоке и Кызыле – на 0,4%.

В трех центрах субъектов Российской Федерации отмечалось снижение цен на топливо. Заметнее всего оно подешевело в Пскове – на 0,3%.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске