К началу октября цены на бензин в Иркутске снова замерли

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), – За неделю с 24 по 30 сентября 2018 года средняя стоимость бензина в Иркутске составила 42,41 рубля за литр. Цены стабилизировались с предыдущей недели, сообщает Росстат.

Так, литр АИ-92 стоил 41 рубль, АИ-95 – 42,86 рубля. Стоимость литра АИ-98 по-прежнему составила 45,8 рубля, дизельного топлива – 44,77 рубля.

Иркутск все также удерживает четвертую позицию в Сибири по дороговизне топлива, его опережают Чита (44,77 рубля), Кызыл (43,28) и Горно-Алтайск (42,48). Средняя стоимость автомобильного бензина по СФО повысилась еще на одну копейку, составив 41,84 рубля за литр. На копейку подорожал литр топлива и в среднем по России – 43,24 рубля.

За неделю с 24 по 30 сентября увеличение цен на автомобильный бензин отмечалось в 22 центрах субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Хабаровске – на 1,1%, Якутске – на 0,7%, Владивостоке и Кызыле – на 0,4%.

В трех центрах субъектов Российской Федерации отмечалось снижение цен на топливо. Заметнее всего оно подешевело в Пскове – на 0,3%.