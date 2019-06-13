Карты для маркировки леса в Иркутской области предлагают сделать бессрочными

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Срок действия идентификационных карт для маркировки леса предложено продлить до 2020 года, а затем сделать их бессрочными. Правки в областной закон рассмотрели на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Напомним, законопроектом было предусмотрено снятие ограничение срока действия идентификационных карт, который истекает летом этого года. Но сейчас карты изготавливаются на условиях частно-государственного партнёрства без затрат из бюджета региона. В случае же бессрочного действия карт механизм финансирования этого вида работ должен быть закреплён законодательно. В сентябре 2019 года парламентарии намерены вернуться к обсуждению вопроса о финансировании и снятии ограничения. Законопроект был рекомендован к принятию во втором и окончательном чтении.

Принять в первом и окончательном чтении депутаты рекомендовали изменения в областной закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан». Целесообразность его принятия обусловлена необходимостью уточнения оснований для отказа в постановке на земельный учет молодой семьи, многодетной семьи, члены которой постоянно проживают в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной территории.

Кроме того, парламентарии рассмотрели отчет губернатора Иркутской области о результатах деятельности правительства региона за 2018 год. В ходе обсуждения члены комитета задали ряд вопросов, в том числе о неосвоении бюджетных средств по нескольким направлениям, а также поддержке муниципальных образований в рамках перехода на новую систему обращения с ТКО, реализации инвестиционных проектов в сельскохозяйственной отрасли и другом. Вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров обратил внимание на необходимость увеличения численности лесных и охотничьих инспекторов.