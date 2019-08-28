Казахская авиакомпания намерена приобрести 10 лайнеров МС-21 у корпорации «Иркут»

Жуковский, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Корпорация «Иркут» подписала на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском соглашение о намерениях на поставку 10 лайнеров МС-21 казахстанской авиакомпании «Бек Аир». Об этом сообщает РБК со ссылкой на гендиректора «Иркута» и президента «Гражданских самолетов Сухого» Равиля Хакимова.

Кроме того, подписано соглашение с авиакомпанией «Якутия» о пяти самолётах. Главный конструктор МС-21 Олег Демченко пояснил, что сейчас переговоры о поставках МС-21 ведутся со многими странами Азии, в том числе и Китаем.

Ранее корпорация «Иркут» уже подписала твердые контракты на поставку 175 самолётов МС-21, а портфель «мягких» заказов превышает 100 лайнеров. Однако о подписании соглашений и контрактов с иностранными авиакомпаниями ранее не объявлялось, хотя директор авиакомпании «Аир Кыргызстан» Жолдошбек Бектурганов говорил о достижении предварительной договоренности о покупке двух самолётов.

Крупнейшим покупателем МС-21 считается «Аэрофлот», уже заказавший 50 таких лайнеров. В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил о подготовке к увеличению заказа еще на 35 самолетов. В среду Хакимов сообщил, что новый контракт планируется подписать до первого квартала 2020 года.

Серийное производство МС-21 и поставки самолетов заказчикам планируется начать в 2021 году.