Команды из Приангарья примут участие в «Академии развития моногородов» в Новосибирске

Иркутская область, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Команды из моногородов Иркутской области примут участие в первой «Академии развития моногородов», которая пройдет 14 июня в Новосибирске.

Как сообщает пресс-служба Фонда развития моногородов, «Академия развития моногородов» – новый федеральный образовательный проект, инициированный Фондом по заказу Минэкономразвития РФ для команд из всех 319 монопрофильных муниципальных образований страны. На образовательном мероприятии в Новосибирске соберутся около 150 представителей 66 моногородов из 10 субъектов РФ, входящих в состав СФО: Забайкальский, Красноярский и Алтайский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Хакасия и Бурятия.

Серия однодневных семинаров-конференций «Академии развития моногородов» стартовала 31 мая в Екатеринбурге, мероприятие объединило более 140 участников из 37 уральских моногородов. В ближайший месяц аналогичные мероприятия для разных федеральных округов пройдут в Новосибирске, Набережных Челнах, Хабаровске, Москве.

В семинарах-конференциях примут участие команды, управляющие проектами развития моногородов, а также представители органов местного самоуправления, региональных и федеральных органов власти, предприниматели и представители институтов развития. Участники получат информацию о проектном управлении, способах повышения качества городской среды и инструментах для продвижения своих территорий. Предприниматели узнают о мерах государственной поддержки.

Генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов рассказал, что среди выступающих на семинарах-конференциях будут эксперты из аппарата правительства РФ, Минэкономразвития России, из Центра проектного менеджмента РАНХиГС, Корпорации МСП, Фонда развития промышленности, Российского экспортного центра, КБ «Стрелка», группы развития бизнеса «Яндекс.Такси».

Так, к участию в семинаре-конференции в Новосибирске приглашены: врио министра экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова, заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Ирина Макиева, заместитель директора института «Высшая школа государственного управления» РАНХиГС при президенте РФ Алексей Колесников, руководитель представительства Агентства стратегических инициатив в СибФО Илья Воронов, генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов, советник мэра Новосибирска по архитектуре и градостроительству, профессор Международной академии архитектуры Александр Ложкин.

«Наряду с докладами экспертов запланированы дискуссии, воркшопы, индивидуальные консультации. Также специально для нового проекта разработана деловая игра, посвященная поискам инвестора, чтобы представители органов власти и предприниматели могли не просто обсудить подходы к сотрудничеству, но и опробовать их на практике, понаблюдать друг за другом и затем выявить самые результативные стратегии коммуникации», – добавил Илья Кривогов.

СПРАВКА:

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» учреждена Внешэкономбанком в октябре 2014 года. Работа Фонда направлена на формирование условий для создания новых рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием, и привлечение инвестиций в моногорода за счет реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. Фонд осуществляет софинансирование расходов субъектов РФ и муниципальных образований при строительстве или реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для новых инвестиционных проектов, участвует в финансировании инвестиционных проектов, выполняет функции проектного офиса по развитию моногородов, формирует команды, управляющие проектами развития моногородов, для стабилизации их социально-демографического и экономического статуса. Деятельность Фонда регламентируется правилами предоставления субсидий из федерального бюджета, утвержденными постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2014 года № 1186.