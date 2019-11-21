Компаниям, вступившим в ТПП Восточной Сибири, вручили членские билеты

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 и 20 ноября в торжественной обстановке новым членам Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири вручили свидетельства и членские билеты, подтверждающие причастность к деятельности системы ТПП России. С начала года членами ТПП ВС стали 39 компаний, в целом палата сегодня объединяет более 300 представителей регионального бизнеса, сообщает пресс-служба организации. Со вступлением в одно из крупнейших бизнес-сообществ Иркутской области предпринимателей поздравил президент Союза «ТПП ВС» Алексей Соболь. Приветствуя новых партнеров, Алексей Соболь отметил, что система торгово-промышленных палат – одно из самых уважаемых и авторитетных бизнес-объединений не только в России, но и в мире. Вступив в ТПП Восточной Сибири, предприниматели получают всестороннюю поддержку и доступ к услугам для бизнеса на региональном и федеральном уровнях. – Своей деятельностью палата создает условия для конструктивного взаимодействия бизнеса и власти, способствует развитию малого и среднего предпринимательства, продвижению товаров и услуг наших производителей как на внутреннем, так и на внешних рынках, – подчеркнул президент ТПП ВС и призвал новых членов палаты принимать активное участие в мероприятиях, которые организуются для бизнеса, и смело обращаться к экспертам ТПП Восточной Сибири за консультацией и поддержкой. Присутствующие на встрече специалисты и эксперты ТПП ВС рассказали предпринимателям о направлениях работы с бизнесом, о деятельности профильных комитетов и реализуемых палатой проектах, в частности таких, как «Бизнес-приемная» при ТПП Восточной Сибири, «Дисконт-клуб» для членов палаты и «Бизнес-барометр коррупции». Было отмечено, что палата оказывает целый комплекс востребованных предпринимателями услуг: это различные виды экспертизы, сертификации и оценки, переводы, патентно-лицензионные, образовательные, информационные и юридические услуги, помощь в организации ВЭД и проведении деловых переговоров. Ежегодно ТПП ВС организует десятки деловых мероприятий, обеспечивает участие предпринимателей Иркутской области в выставках-ярмарках как в России, так и за рубежом. КООРДИНАТЫ: По вопросам оказания поддержки бизнесу можно обратиться по тел. 8 (3952) 33-51-00 или по e-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: алексей соболь

иркутск

тпп восточной сибири Тэги: View the discussion thread.