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Экономика / Бизнес
10.01.2019

Координационный совет по экспорту продукции агропрома сформируют в Приангарье

Иркутская область, 10.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Координационный межведомственный совет по вопросам развития экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия будет сформирован при министерстве сельского хозяйства Иркутской области. Такое решение было принято на межведомственном совещании.

Как сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области, основная цель деятельности совета – оказание всесторонней поддержки предприятиям агропромышленного комплекса Приангарья, желающим экспортировать свою продукцию за рубеж. В ходе совещания обсуждались вопросы экспорта продукции агропромышленного комплекса, а также развития необходимой инфраструктуры.

– Товаропроизводители Иркутской области заинтересованы в расширении каналов сбыта произведенной продукции, в том числе реализации сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции за рубеж. Министерством сельского хозяйства региона ведется активная работа по поддержке предприятий в этом направлении, – отметил заместитель министра сельского хозяйства региона Вячеслав Козин.

Участники встречи изложили видение реализации важного для Иркутской области направления, связанного с экспортом сельхозпродукции в Монголию и Китай, рассмотрели предложения с учетом требований российского законодательства по расширению возможностей в развитии сельского хозяйства и экспорта сельхозпродукции в страны Евразийского экономического союза и другие страны.

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