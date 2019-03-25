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Экономика / Бизнес
25.03.2019

Корпорация «Иркут» презентует МС-21-300 и Су-30СМЭ на международной выставке LIMA-2019

Малайзия, 25.03.19 (ИА «Телеинформ»), - ПАО «Корпорация «Иркут» примет участие в работе авиационно-космической и военно-морской выставки «LIMA-2019».

Как сообщает пресс-служба корпорации, выставка пройдет с 26 по 30 марта на острове Лангкави в Малайзии.

Свои высокие возможности в летной программе выставки продемонстрируют самолеты производства Корпорации «Иркут», отмечают в компании.

Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» выступит с эффектной программой на сверхманевренных истребителях Су-30СМ.

Летчики-испытатели ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» выполнят фигуры высшего пилотажа на учебно-боевом самолете Як-130 демонстрационные полеты, включающие фигуры высшего пилотажа. Самолеты Як-130 пользуются повышенным спросом в Южно-Азиатском регионе и состоят на вооружении ВВС Бангладеш, Мьянмы и Лаоса.

Зрелищную пилотажную программу на истребителях Су-30МКМ продемонстрируют летчики Королевских ВВС Малайзии.

На стенде ОАК представлены модели самолетов Корпорации «Иркут»: новый пассажирский лайнер МС-21-300, многоцелевой истребитель Су-30СМЭ, учебно-боевой самолет Як-130 и самолет первоначального обучения Як-152.

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