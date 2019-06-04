Кредитный рейтинг Братска повышен до прогноза «Стабильный»

Братск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кредитный рейтинг Братска официально повышен с прогноза «Позитивный» до «Стабильного». Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на комитет финансов мэрии.

Впервые кредитный рейтинг по национальной шкале присвоен Братску в ноябре 2017 года. Присвоение и поддержание рейтинга осуществляется на основании муниципального контракта с Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА).

Напомним, с момента начала присвоения кредитных рейтингов по национальной шкале, АКРА присвоило 28 кредитных рейтингов субъектам Российской Федерации (включая города федерального значения) и первый среди муниципальных образований – городу Братску.

Как отметила заместитель председателя комитета финансов городской администрации Ольга Чеснокова, кредитный рейтинг является эффективным средством, при помощи которого город может сообщить о своей кредитоспособности инвесторам, банкам, поставщикам и клиентам, заключающим долгосрочные контракты с муниципалитетом. Рейтинг является важной составной частью общей программы поддержания отношений с инвесторами, способствуя повышению общей инвестиционной привлекательности города.

В конце 2018 года Братск перезаключил муниципальный контракт на оказание услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга с АКРА. В соответствии с законом о деятельности кредитных рейтинговых агентств пересмотр или подтверждение рейтинга должно осуществляться не позднее 182 дней с даты их присвоения или последнего пересмотра.

В апреле этого года муниципалитетом была сформирована аналитическая информация и направлена в агентство. АКРА были представлены отчеты по муниципальной собственности, по муниципальному долгу, отчетные данные по бюджету, и другие документы.

По словам Ольги Чесноковой, чтобы добиться присвоения кредитного рейтинга городу, пришлось проделать большую работу.

По результатам изучения особенностей экономики города, нюансов управления бюджетным процессом 8 мая АКРА опубликовало очередной отчет, в котором Братск упрочил свои позиции. При том же кредитном рейтинге на уровне BBB(RU) прогноз изменен с «Позитивный» на «Стабильный». Это говорит о том, что финансовая система города работает стабильно.

Рейтинг может присваиваться по одной из 19 категорий с буквенным обозначением от ААА до D.

– Хочется отметить, что Братск обошел такие регионы как Волгоградская, Костромская, Оренбургская, Рязанская, Магаданская, а также республику Карелия, и находится на одном уровне кредитного рейтинга с Новгородской, Ярославской, Томской областями и республикой Адыгея, – комментирует заместитель председателя комитета финансов.