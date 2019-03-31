Малые и средние предприятия АПК Приангарья получат компенсации на проведение весенне-полевых работ

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области состоялось заседание регионального штаба по решению вопросов, связанных с подготовкой и проведением сезонных полевых работ в 2019 году.

В состав штаба вошли представители министерства, представители федеральных служб, научных учреждений, банков, поставщиков материально-технических ресурсов, сообщает пресс-служба губернатора. Заседание прошло под руководством министра сельского хозяйства региона Ильи Сумарокова в режиме видеоконференцсвязи с районами.

Открывая совещание, Илья Сумароков сказал, что рабочие группы по проведению весенних полевых работ в территориях области должны активно включаться в работу по решению оперативных вопросов. От посевной кампании 2019 года в областном Минсельхозе ожидают результатов с учетом роста произведенной продукции. В этом году перед агропромышленным комплексом Иркутской области поставлена задача произвести 904 тысячи тонн зерна, или 104,2% к уровню 2018 года, 398,3 тысячи тонн картофеля, или 101,3%, 110,5 тысячи тонн овощей, или 101%.

– Под урожай подготовлено 375,1 тысячи га, в том числе 218,8 тысячи га паров, 128,9 тысячи га зяби. Кроме того, введено в оборот 28,2 тысячи га неиспользуемой пашни. Все это будет способствовать увеличению посевной площади в этом году до 720 тысяч га, это рост на 17 тысяч га к уровню прошлого года, – отметил министр.

Глава ведомства напомнил, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил выделить в этом году сельхозтоваропроизводителям Приангарья средства на компенсацию части затрат на проведение полевых работ, связанных с производство сельскохозяйственных культур под урожай 2019 года. На эти цели из областного бюджета будет выделено 250 млн рублей. Сейчас министерство готовит соответствующие документы.

– Прием заявок на получение этих средств мы планируем завершить до 10 июля 2019 года. Средства по аналогии с прошлым годом смогут получить сельхозтоваропроизводители, которые относятся к малым и средним формам хозяйствования. Мы сделаем соответствующие изменения в госпрограмму и нормативные документы в максимально короткие сроки, – подчеркнул Илья Сумароков.

На заседании было отмечено, что в этом году будет увеличена площадь под масличные культуры на 10 тысяч га и в целом она составит 31 тысячу га. Произвести планируется не менее 40-45 тысяч тонн масличных культур.

Сейчас в регионе засыпано 132,8 тысячи тонн семян зерновых и зернобобовых культур, или 102% к запланированному объему. Семеноводческими хозяйствами подготовлено 21,5 тысячи тонн семян высших репродукций зерновых и зернобобовых культур. По состоянию на 28 марта в область уже завезено более 21 тысяч тонн в физическом весе минеральных удобрений, что на 2 тысячи тонн выше уровня прошлого года. Всего необходимо приобрести 30,4 тысячи тонн минеральных удобрений.