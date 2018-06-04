ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
04.06.2018

Маркировать древесину в Иркутской области будут до июля 2019 года

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены продлить ещё на год действие идентификационных карт, маркирующих заготовленную древесины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Парламентарии на профильном комитете единогласно поддержали изменения в закон о деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. Напомним, он регламентирует пилотный проект по отслеживанию законности заготовки леса. Изначально применение карт областным законом было ограничено до 1 января 2018 года. Затем депутаты продлили данный срок до 1 июля 2018 года. Теперь по результатам работы за полгода было принято решение продлить  срок применения идентификационных карт до 1 июля 2019 года.

Как пояснили представители министерства лесного комплекса области, за этот период оборот незаконной древесины сократился на 47%, что доказывает эффективность этой меры. Законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении на сессии 5 июня.

Также члены комитета рассмотрели и одобрили проект изменений в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Костромской областной думой. Проект разработан в целях совершенствования механизма привлечения физических и юридических лиц для охоты, в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях.

Кроме того, депутаты поддержали ходатайство  о награждении Почетным знаком Юрия Ножикова «Признание» генерального директора СПАО «Белореченское» Гавриила Франтенко.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске