Маркировать древесину в Иркутской области будут до июля 2019 года

Иркутская область, 4.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены продлить ещё на год действие идентификационных карт, маркирующих заготовленную древесины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Парламентарии на профильном комитете единогласно поддержали изменения в закон о деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. Напомним, он регламентирует пилотный проект по отслеживанию законности заготовки леса. Изначально применение карт областным законом было ограничено до 1 января 2018 года. Затем депутаты продлили данный срок до 1 июля 2018 года. Теперь по результатам работы за полгода было принято решение продлить срок применения идентификационных карт до 1 июля 2019 года.

Как пояснили представители министерства лесного комплекса области, за этот период оборот незаконной древесины сократился на 47%, что доказывает эффективность этой меры. Законопроект будет рассмотрен в окончательном чтении на сессии 5 июня.

Также члены комитета рассмотрели и одобрили проект изменений в федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесенный Костромской областной думой. Проект разработан в целях совершенствования механизма привлечения физических и юридических лиц для охоты, в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях.

Кроме того, депутаты поддержали ходатайство о награждении Почетным знаком Юрия Ножикова «Признание» генерального директора СПАО «Белореченское» Гавриила Франтенко.