Мэрия: дума Иркутска до сих пор не направила поправки к проекту бюджета на 2020 год

Иркутск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска, которые 28 ноября 2019 года не приняли проект муниципального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов и отправили его на доработку, до сих пор не представили своих поправок к главному финансовому документу областного центра. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата администрации Иркутска Ларису Краснопёрову сообщает пресс-служба мэрии. Она рассказала, что согласно нормативным документам комиссия по экономической политике и бюджету должна была представить оформленные в установленном порядке поправки в проект решения о бюджете не позднее, чем за два дня до заседания думы Иркутска. Однако на дату проведения заседания и до сегодня официально оформленных поправок в администрацию Иркутска подано не было, отмечается в пресс-релизе администрации Иркутска. По словам заместителя мэра – председателя комитета по бюджетной политике и финансам Альфии Валиулиной, доля средств, направленных на образование, культуру, здравоохранение и спорт, а также социальную политику составит почти две трети расходов. Кроме того, в бюджет заложены средства на продолжение благоустройства дворовых территорий и общественных пространств в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Расходы на благоустройство города составят в следующем году 959 млн рублей. – Иркутск продолжит участвовать в реализации федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В следующем году планируется завершить капитальный ремонт улицы Култукской, а также выполнить ремонт 23 км автомобильных дорог. Объем капитальных вложений в сферу городского хозяйства составит в следующем году 1 млрд 661 млн рублей, – пояснила заммэра. – Запланированы средства на приобретение жилья в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, продолжение реконструкции канализационных очистных сооружений правого берега. Кроме того, будут направлены средства на приобретение транспорта для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В представленном бюджете предусмотрены средства на исполнение всех полномочий, возложенных на орган местного самоуправления. Альфия Валиулина также отметила, что бюджет был рекомендован к принятию на публичных слушаниях, получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты, с соблюдением срока его внесения в думу города, установленного Бюджетным кодексом. – Бюджет – это сложный финансовый документ, который играет определяющую экономическую, социальную роль в жизни города с большим количеством населения. Это ответственность перед иркутянами, в первую очередь, главы города, который представил сбалансированный и социально ориентированный проект бюджета Иркутска на 2020 год, – подчеркнул вице-мэр Виктор Ешеев. – А депутаты просят снять запланированные средства с одной строки бюджета и перераспределить их. Это вопрос ответственности перед иркутянами, поэтому мы требуем от депутатов предоставить официальные поправки, которые будут внесены в соответствии с бюджетным процессом. Однако депутаты этого не сделали. С этой позицией согласны лидеры общественных объединений, которые выразили свою обеспокоенность сложившейся ситуацией. – Мы люди, которым не безразличен город, его развитие и те мероприятия, на которые запланированы средства: строительство школ, детских садов, ремонт дворов и многое другое, все это просто ставится под угрозу. Иркутску важно нормальное функционирование бюджетной сферы и городского хозяйства, а также софинансирование из бюджетов разных уровней, – подчеркнул председатель Совета Почётных граждан Гайдар Гайдаров. – Я являлся депутатом и городской Думы, и Законодательного собрания региона, но не припомню, чтобы не принимали проект бюджета. За таким решением – отправить на доработку – следует и незамедлительное направление конкретных поправок, откуда убрать и куда перенести. А этого нет. Нельзя забывать, что за всеми этими вещами стоят люди. И мы как лидеры различных общественных организаций выполняем функцию «народного контроля», выражая свою позицию. С позицией председателя Совета Почётных граждан Иркутска согласна и Галина Зюбр, первый заместитель мэра – председатель комитета по экономике и финансам администрации Иркутска в 1998–2012 годов, почётный гражданин Иркутска. – Мы направим председателю думы Иркутска своё обращение принять бюджет в предложенной редакции. Даже если поправки будут направлены, они требуют времени на проработку. В случае непринятия бюджета в кратчайшие сроки, город будет работать по 1/12 от собственных доходов муниципалитета, что приведет к сворачиванию социальных программ и проектов, остановит строительство объектов социальной сферы, лишит город права участия в федеральных и областных программах. Это очень рискованно для жизнедеятельности Иркутска и его нормального функционирования, – подчеркнула Галина Зюбр. – Поправки – это рабочие моменты, и они имеют место быть. Бюджет это «живой» документ, который может корректироваться в течение года. Уточнения бюджета начинаются, как только станет понятно исполнение бюджета текущего года. А также, в каком объеме городскому бюджету будут выделены средства из федерального и областного бюджетов. В рамках первого же уточнения бюджета можно уже быть готовыми к рассмотрению представленных депутатами поправок. А на сегодня важно принять проект бюджета в представленном виде. Рассмотрение вопроса «О бюджете города Иркутска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» депутаты перенесли на декабрь без определённой даты. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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