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26.04.2018

Мэрия Иркутска – о том, где запретят продавать алкоголь на 9 мая

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 и 9 мая с 8:00 до 24:00 запретят продавать алкоголь в местах массовых мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Распоряжение об этом подписала заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Татьяна Эдельман.

Запрет коснется магазинов, расположенных на улицах Чкалова, Ленина, Российская, Нижняя Набережная, 3 Июля, Сухэ-Батора, Рабочая, Декабрьских Событий, Желябова, Каландаришвили, Мухиной, 13а (площадь  перед Иркутским городским театром народной драмы), Вампилова 2/2 (мкр. Первомайский), Академика Образцова, 30 (площадь у Локомотивного депо).

Также не будут продавать алкоголь по ул. Новаторов, 3 (площадь у проходных Иркутского авиационного завода филиала ОАО «Корпорация» Иркут»), Розы Люксембург, 215в (торговый центр «ЕвроПарк»), Карла Либкнехта, 245, Байкальская, 247.

Ожидаемо запрет коснётся сквера им. Кирова, бульвара Гагарина, площади на бульваре Постышева, района рощи Каштаковская, пер. Спортивный,1 (парк имени Парижской коммуны), а также сквера по ул. Марии Ульяновой – ул. Красный путь – ул. М. Говорова, сквера по ул. Шахтерская  (напротив домов №№1 и 9), ул. Муравьева, 17 (площадки у Дома быта) и проспекта Маршала Жукова, 11.

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