Минсельхоз Приангарья: 15% помещений животноводческих ферм в УОБО нужно заменить или откапиталить

УОБО, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы строительства и реконструкции животноводческих ферм в Усть-Ордынском Бурятском округе обсудили на семинаре-совещании. По словам представителей Минсельхоза области, около 15% помещений этих ферм требуют замены или капитального ремонта.

Первый замминистра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина проинформировала участников семинара-совещания о действующих формах господдержки, в том числе по строительству новых животноводческих ферм. Министерством сельского хозяйства региона проведена инвентаризация животноводческих помещений для коров с вместимостью от 100 голов, сообщает пресс-служба регправительства.

– Около 15% помещений в УОБО требуют замены или капитального ремонта. Кроме того, в округе имеются пустующие помещения, которые при необходимости, возможно реконструировать и вести работу по производству молока. Актуальным является разработка нового направления господдержки в части создания и модернизации молочно-товарных ферм для сельскохозяйственных товаропроизводителей области, – отметила Наталья Жилкина.

По ее словам, сейчас министерство готовит положение о предоставлении господдержки на строительство и комплектацию молочно-товарных ферм вместимостью 200 голов коров. Сформировать это положение поручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках разработки дополнительных мероприятий по созданию и модернизации молочных ферм областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия» на 2014-2020 годы.

Планируется, что государственная поддержка будет осуществляться в форме грантов на конкурсной основе, предоставляемых на строительство новых молочно-товарных ферм. В конкурсе смогут участвовать и сельхозпроизводители УОБО, имеющие опыт работы в молочном животноводстве и располагающие сельскохозяйственными угодьями, способными обеспечить поголовье скота необходимыми кормовыми ресурсами.

Глава администрации УОБО Анатолий Прокопьев акцентировал внимание сельхозтоваропроизводителей округа как на необходимости технологической модернизации и реконструкции действующих животноводческих ферм, так и на строительстве новых помещений с учетом аккумулированного регионального опыта. Сельскохозяйственным производством в УОБО занимаются 32 сельскохозяйственные организации (23% от общего количества в области), 778 крестьянских (фермерских) хозяйств (31%), насчитывается 42,8 тысяч личных подсобных хозяйств (17,9%). На 2018 год сельхозтоваропроизводители УОБО заключили с министерством сельского хозяйства Иркутской области 513 соглашений на поддержку сельскохозяйственного производства из федерального бюджета и 562 соглашения – на поддержку из областного бюджета.

Напомним, при губернаторе Иркутской области создан комитет по государственному планированию. Главная задача госплана – рациональное распределение ресурсов для достижения стратегических целей. Сергей Левченко отметил, что в последние годы в России мало создается новых производств – и в Иркутской области пятилетка призвана изменить ситуацию.

По итогам семинара-совещания определены крестьянско-фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации, которые готовы в индивидуальном порядке начать реализацию проектов по строительству животноводческих ферм мясного и молочного направления на 400 голов при поддержке федерального Минсельхоза и на 200 голов – при поддержке регионального ведомства. Кроме того, на территории Усть-Ордынского Бурятского округа будет продолжена реализации проектов по созданию новых семейных животноводческих ферм.