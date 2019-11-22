Муниципалитеты Иркутской области обещают поддержать рублём до Нового года

Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В декабре 2019 года в Иркутской области планируют провести ещё одно уточнение регионального бюджета на текущий год. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.

Основная цель предстоящего уточнения – увеличение финансовой поддержки муниципальных образований региона для выполнения своих полномочий. Сейчас в министерстве финансов Иркутской области ведётся работа по корректировке расходных статей, связанных с межбюджетными отношениями, в первую очередь, с субсидиями по заработной плате работникам бюджетной сферы.

Напомним, на заседании Регионального совета, состоявшемся 18 декабря, Сергей Левченко поручил правительству Иркутской области подготовить предложения по обеспечению выплаты в полном объеме декабрьской зарплаты бюджетникам до наступления Нового года.