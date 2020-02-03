На 30 суток приостановлена деятельность предприятия по производству молока «Сибирская Нива»

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30 суток приостановлена деятельность предприятия по производству молока и молочной продукции «Сибирская Нива» в связи с вспышкой кишечной инфекции в одной из школ, куда компания поставляла молоко. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

В управление Роспотребнадзора по Иркутской области поступили извещения о 12 случаях острой кишечной инфекции неуточненной этиологии, зарегистрированных среди учащихся Карлукской средней общеобразовательной школы в Иркутском районе. Все заболевшие связывали ухудшение самочувствия с употреблением молока в учебном заведении.

– Проверка «Сибирской Нивы» выявила ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов. В отношении организации составлен административный протокол. Решение о запрете розлива молока в цехе №2 принял Иркутский районный суд, – поясняют в региональном УФССП.