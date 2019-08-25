На ИАЗе открыли новый цех для комплектующих МС-21

Иркутск, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - На территории Иркутского авиазавода введена в строй первая очередь нового цеха по производству бортовой кабельной сети самолета МС-21. Об этом сообщается на странице предприятия в соцсети «ВКонтакте».

– С вводом в строй на территории ИАЗ нового цеха по изготовлению жгутов и трубопроводов получила дальнейшее развитие индустриальная модель кооперации по проекту МС-21, – отметил генеральный директор Иркутского авиазавода Александр Вепрев. – Производство жгутов непосредственно на территории завода существенно сократит затраты на их транспортировку, в сравнении с продукцией, поставляемой из других регионов, и позволит оперативно решать вопросы поставок. Впоследствии близость производителя бортовой кабельной сети даст нам возможность по мере роста выпуска самолетов МС-21 гибко наращивать и производство жгутов.

Кроме того, для Иркутска цех АО «Промтех-Иркутск» – это еще и 80 новых рабочих мест. Более того, когда новый производственный корпус будет полностью загружен работой, его коллектив увеличится более чем в пять раз.

Сотрудники цеха уже приступили к изготовлению бортовой кабельной сети для МС-21. К ноябрю 2019 года, когда подразделение заработает на полную мощность, оно сможет на 100% обеспечить кабельной продукцией производство новейшего лайнера. В рамках завершающего этапа, намеченного на весну 2020 года, компания «Промтех-Иркутск» поставит на ИАЗ оборудование для производства трубопроводных систем самолета МС-21.

Сейчас самолеты МС-21 проходят испытания. Серийное производство должно запуститься в 2021 году. Базовой версией самолета является МС-21-300 вместимостью до 211 пассажиров и дальностью полетов до 6 тыс. км. По сообщению пресс-службы корпорации «Иркут», премьерный показ самолетов МС-21-300 состоится на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Один самолёт примет участие в демонстрационных полетах, два будут находиться на статических стоянках.

Твердые контракты на поставку 175 лайнеров подписаны с «дочкой» госкорпорации «Ростех» «Авиакапитал-Сервисом» (85 штук, 50 из которых для «Аэрофлота»), подконтрольной ОАК «Ильюшин Финанс Ко» (50, 16 из них для Red Wings), «ВЭБ-лизингом» (30) и авиакомпанией «ИрАэро» (10).